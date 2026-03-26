　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

亞太SIM卡3月底終止服務　遠傳籲：請儘速更換

記者蘇晟彥／台北報導

遠傳電信26日指出，從2023年遠亞合併後，目前完成第二階段網路整併，原亞太SIM卡也將於4月1日0時0分起停止提供行動服務，門號暫停使用。遠傳再次溫馨提醒尚未更換亞太SIM卡的用戶，請儘速前往遠傳門市可免費更換SIM卡，確保通訊不中斷，且可保持原合約權益不變。

▲▼ 。（圖／遠傳提供）

遠傳與亞太於2023年12月15日合併，新遠傳啟動二階段網路整併，第一階段的基站整併超前於2024年1月底完成，原亞太用戶的網路覆蓋由原來的6,000多站，幾乎翻倍提升到1萬多站，大幅提升室內與戶外的網路體驗。

兩年多來遠傳維持著兩套網路設備運作，現已完成第二階段網路整併與升級。因遠傳與原亞太的網路系統不同，在原亞太核心網路達成階段性任務而熄燈後，用戶必須更換SIM卡才能繼續使用服務。

遠傳先前已持續透過專人電話、簡訊提醒用戶換卡事宜，3月份至少對每位未換卡的用戶寄送5則以上簡訊，並於去年8月、12月共二次寄發紙本專函通知用戶。此外，遠傳官網、亞太官網、帳單訊息也不間斷顯示提醒原亞太用戶換卡相關訊息。

由於原亞太SIM卡停止行動服務時程將至，遠傳再次提醒，原亞太用戶最晚於3月31日20時前完成換卡，確保通訊不中斷，如逾期而造成門號停用，則會有至少1天無收訊，待4/2起至門市辦理復機才會恢復收訊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
474 1 9781 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／應曉薇再加保3千萬！　女兒庭外淚崩狂打電話籌錢
「柯文哲貪污罪成立全因210萬政治獻金」　翟本喬：二審一定被
柯文哲遭重判17年　民眾黨廉政規範藏玄機免受黨紀處分
主導封鎖荷莫茲！　以色列官員：空襲擊斃伊朗革命衛隊海軍司令
「主事者」幾近司法追殺　凌濤：藍白2026、2028沒有不合
痛批「法官勾連不存在的前金後謝」　黃光芹挺柯文哲：判決太牽強
柯文哲判17年法界認「中間偏輕」　藍白合不會有「兩個太陽」
LIVE／京華城等4案遭重判17年　柯文哲召開記者會說明
1年前喊柯文哲66歲「運勢空亡」衰17年！命理師神預言

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

潮玩手機 Nothing (4a)系列登場　台灣大電信獨賣

亞太SIM卡3月底終止服務　遠傳籲：請儘速更換

realme 16系列閃電推出　1.7萬擁 2 億畫素全焦挑戰同級最強人像機

AI助理、追星神器無縫轉換！ Galaxy S26 Ultra 3大神級亮點一次看

蘋果傳出正測試AI別針配件　iPhone將有隨身「眼睛與耳朵」

iOS 26.4正式登場！AI播放清單、打字不再卡卡　更新亮點一次看

想收回LINE手滑誤刪不用慌！補救方法曝光

LINE想回收訊息卻「誤點刪除」超尷尬　官方有解

A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

德國總統罕見開砲！　批川普打伊朗是「災難性錯誤」

借鏡六本木！高雄之翼重塑站前天際線 幸福川首排「皇逸居」靜享核心生活圈

柯文哲宣判倒數！　求刑28.5年「總統夢碎」？　判超過這數字政治生命終結

Fubon Angels成員亮相！韓籍5女神中文問好圈粉

五月天開放免費看彩排「又在開車」　阿信含糊發音：有點像周杰倫XD

潮玩手機 Nothing (4a)系列登場　台灣大電信獨賣

亞太SIM卡3月底終止服務　遠傳籲：請儘速更換

realme 16系列閃電推出　1.7萬擁 2 億畫素全焦挑戰同級最強人像機

AI助理、追星神器無縫轉換！ Galaxy S26 Ultra 3大神級亮點一次看

蘋果傳出正測試AI別針配件　iPhone將有隨身「眼睛與耳朵」

iOS 26.4正式登場！AI播放清單、打字不再卡卡　更新亮點一次看

想收回LINE手滑誤刪不用慌！補救方法曝光

LINE想回收訊息卻「誤點刪除」超尷尬　官方有解

認證方志友夫妻「見過最幸福的一對」　Darren聞楊銘威婚變發聲了

潮玩手機 Nothing (4a)系列登場　台灣大電信獨賣

勇士23歲小將生涯代表作　桑托斯猛飆新高31分領軍2連勝

沈玉琳回娘家《11點熱吵店》！爆潘若迪父逝仍陪他「錯過最後一面」惹鼻酸

事務所早認定「柯文哲不會無罪」　巴毛律師：刑期比我想的還要輕

變賣人生換現金？全球湧現「AI數據採礦」通訊隱私都成商品！

公平會審查Grab收購案　股權結構成關鍵觀察指標

2026年追星行事曆（不斷更新）　台韓星演唱會、見面會懶人包一次看

全文／柯文哲判刑17年　台北地院2萬字新聞稿一次看

灰狼延長賽13分逆轉寫80年神蹟！杜蘭特30分淪空響、賽後攬責說輸球怪他

AiNA THE END大港開唱　台灣人均N1合唱讓她超驚喜

3C家電熱門新聞

Galaxy S26 Ultra 3大神級亮點

iOS 26.4正式登場　更新亮點一次看

蘋果傳出正測試「AI別針」配件

LINE想回收訊息卻「誤點刪除」超尷尬　官方有解

手機別充到100％？她開啟1設定「電池撐超久」官方也認證

亞太SIM卡3月底終止服務

realme 16系列閃電推出

絕版「電競神機」二手機價格狂飆

LINE收回訊息誤刪補救方法曝光

三星手機可以AirDrop了！韓、美搶先上線

Apple Business登場

LINE訂閱制本週有望上線

全台掀皮克敏熱潮　網：爸媽也出門散步

小宅必備救星！LG WashCombo AI熱泵滾筒洗衣機釋放空間　AI洗衣+熱泵乾衣 護衣又省電、一機到底實現家務減法

更多熱門

相關新聞

遠傳電信定調「2026起飛年」

遠傳電信定調「2026起飛年」

遠傳電信 24日舉辦媒體餐敘，回顧2025年成績單，總營收、獲利等財務指標創歷史新高，同時再度蟬聯《2026永續年鑑》，評分位居全球電信業第一。對此，井琪表示遠傳一直以來都是跟自己比較，今年將以「2026起飛年」為全年發展定調，並聚焦「放大綜效、放大服務、放大AI」三大策略，驅動新一波成長曲線。此外，遠傳團隊也透露接下來有很多關於娛樂事業相關投資，接下來也會端出生活類型服務，請用戶好好期待。

專訪／遠傳智靈解企業痛點獲盛讚

專訪／遠傳智靈解企業痛點獲盛讚

捐20部再生液晶顯示器　助弱勢家庭數位升級

捐20部再生液晶顯示器　助弱勢家庭數位升級

國家警報響別嚇到！3大電信16時測災防訊息

國家警報響別嚇到！3大電信16時測災防訊息

「1類型繳費歸戶」跳出中獎500元　網驚：謝謝提醒

「1類型繳費歸戶」跳出中獎500元　網驚：謝謝提醒

關鍵字：

遠傳電信

讀者迴響

熱門新聞

快訊／柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

《星光2》戴安娜「承認已切乳」半變性

國道追撞兒科名醫送命　病患5星悼念

許維恩抗癌誤PO「露點照」！　友急提醒：快刪

實況主年收千萬「竟住在社會住宅」嗆：不爽去檢舉

快訊／柯文哲一審17年！京華城案這2人獲判無罪

快訊／震撼彈！土樹三鶯初選　5連霸議員不敵政二代、美女參選人出線

孫芸芸長女未婚產子「生父首發聲」曬合照證明

清明沖4生肖　「13大禁忌」恐衰整年

汶萊王子妃產後神采奕奕

前美食節目主持人上廁所一半猝死

女偶像嫁球星住「月租200萬」豪宅！網：根本付不起

「酒店界灰姑娘」持毒被捕！　最重恐判死刑

柯文哲遭判17年　法院認定收賄210萬

阿喜日本滑雪「脫到剩bra top」挨轟丟臉反擊

更多

最夯影音

更多
A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！

A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！
李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面