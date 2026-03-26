憶30年前「為民主守夜」　林佳龍曬愛妻青澀照：以行動書寫民主歷史

▲外交部長林佳龍曬出1996年3月22日於凱道與二二八公園和平點燈、為台灣民主祈福時，替妻子廖婉如拍的照片。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者詹詠淇／台北報導

總統直選30週年之際，外交部長林佳龍今（26日）以自身參與的經驗回顧台灣民主在威權壓力下的歷史，重現1996年台海危機前後海內外守護民主的行動。林佳龍強調，當時面對中國威脅，台灣人民沒有退縮，堅定主張台灣的未來必須由台灣人民自己決定；他紀念的不只是一場選舉，而是一個新生一代台灣人在壓力下守住民主、「以行動書寫歷史」的共同記憶。林佳龍也曬出1996年3月22日於凱道與二二八公園和平點燈、為台灣民主祈福時，替妻子廖婉如拍下的珍貴照片。

林佳龍表示，1995年，前總統李登輝返訪母校康乃爾大學發表演說，這是台美斷交後，首次有中華民國元首踏上美國土地。這項外交突破，隨即引發中國強烈反彈。在李登輝訪美後，中國一方面在國際上強化輿論操作，將台灣民主化抹黑為「分裂中國」；另一方面則逐步升高軍事恫嚇，企圖壓制台灣人民對民主的追求。

林佳龍說，到了1996年總統直選前夕，中國對台「文攻武嚇」更達高峰，不僅在國際上打壓台灣，更透過軍演與飛彈試射，試圖以恐懼影響選舉結果。面對中國的威脅，李登輝以「免驚，那是空包彈啦！」回應；而台灣人民與海外社群，也沒有退縮，而是選擇站出來，向世界證明台灣對民主的堅持。

當時，林佳龍在野百合學運後赴美，於耶魯大學攻讀博士學位，並積極參與北美洲台灣學生社、北美洲台灣研究會等組織，與關心台灣民主的各界人士建立連結。林佳龍回憶，留學生持續在海外串連行動，聲援台灣民主發展，對抗中國散布的錯假訊息。

1996年台海情勢升高，總統直選成為國際關注焦點。林佳龍與羅正方、林繼文、闕河鳴、賴怡忠、許維德、林朝億等人，共同發起「為台灣民主守夜・322全球連線」行動。林佳龍強調，這場行動以「和平、民主、衛台灣」為訴求，串連全球台灣學生與社群，展開跨國、跨校園、跨時區的民主守夜。在網際網路尚未普及的年代，他們透過電話、傳真與電子郵件，將分散各地的力量一一連結。

當時，從紐約、倫敦、巴黎、柏林、維也納到東京，約百個海外台灣團體共同投入。林佳龍說，有人撰寫宣言、有人聯繫媒體、有人架設網站，也有人走上街頭發聲。大家分工合作，只為傳達一個簡單而堅定的訊息：「台灣人民追求民主的權利，不應受到威脅；台灣的未來，必須由台灣人民自己決定」。

林佳龍與夫人廖婉如當時也參與其中。林佳龍表示，他們在美國進行跨國校際組織工作之後，更進一步返台串連國內學生和青年社團。在投票前夕的1996年3月22日，他們走上凱達格蘭大道與二二八公園，以和平靜坐的方式，點燈為台灣民主守夜，讓這場從海外發起的全球民主行動，在台灣本土完成最後一塊拼圖。最終，這場選舉在中國飛彈威嚇與政治壓力下，仍創下76%的投票率。「台灣人民用選票告訴世界：面對威脅，我們不會退縮」。

林佳龍重申，從那一刻起，台灣的主權「不再屬於特定政黨或個人」，而是屬於全體人民，也劃定台澎金馬才是民主台灣的實際治理的範圍，民主台灣與中國不再有任何法統或領土主張的關連。「民主台灣很清楚地，就是台灣人的台灣」。林佳龍並引述法國思想家Renan的說法指出，民族並非建立於血統、語言或領土之上，而是源自共同的歷史記憶、共同承受的苦難與犧牲，以及共同走向未來的意志。

林佳龍提到，今（2025）年台灣智庫舉辦台灣總統直選30週年與民主韌性」研討會，與會者們一起回望三十年前的歷史。他表示，這不只是紀念一場選舉，而是紀念新生一代台灣人在壓力下守住民主、「以行動書寫歷史」的共同記憶。

林佳龍強調，除了回首來時路，他也期待未來台灣人總是可以在關鍵時刻凝聚出台灣「自成一格」且獨特的集體意志，讓台灣能夠永遠是「台灣人的台灣」，也是「世界的台灣」。