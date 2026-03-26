排隊搶加油！　泰國卡車司機加油站「排隊10小時」暴斃車上

▲死者被發現陳屍在停靠在加油站的貨車上。（圖／Facebook／ตะลอนทั่วกรุง）



記者王佩翊／編譯

受到中東衝突影響，全球油價上漲，泰國各地陷入「加油之亂」，許多車主與運輸業司機都正面臨無油可加的窘境。巴蜀府一名51歲的貨車司機為了加油，在加油站排隊10個多小時後失聯，雇主因撥打電話始終無人接聽，透過GPS定位追蹤發現貨車長時間停留在加油站，沒想到卻發現他早已陳屍車內。

電話始終打不通 雇主驚覺不妙派人查看

根據泰國警方調查，51歲貨車司機普特（Phut Nutchabut）25日被發現陳屍於一輛停在加油站的貨車內。事發前，普特的公司老闆因遲遲聯繫不上他，心中不安，隨即透過GPS定位追蹤車輛位置。

老闆發現普特的貨車一直停在奎武里縣的一處加油站內，於是致電加油站請求員工幫忙查看。加油站員工靠近貨車時發現，車輛引擎仍處於發動狀態，而普特則一動也不動地躺在駕駛座後方的座位上。

卡位搶加油 引擎未熄火空等10小時

警方初步調查監視器發現，普特是在3月24日深夜10時53分駛入加油站，當時他為了排隊加油先行「卡位」，並在車內發動引擎停留。直到25日被發現時，他已在車內待了超過10小時。警方懷疑，普特可能是為了在加油隊伍中佔據前方位置，才決定在車內等待，隨後因不敵睡意而入睡。

進一步檢查發現，貨車一側車窗留有一道細小縫隙。辦案人員研判，由於引擎持續運轉，可能導致一氧化碳透過縫隙竄入車廂內，死者疑因吸入過量一氧化碳導致中毒身亡。不過警方也表示，普特本身可能患有慢性疾病，目前遺體已送往解剖鑑定，以釐清死因。

油價深夜驚爆漲6元 全泰瘋搶加油

受到中東衝突影響，泰國正陷入嚴重的燃油危機。儘管泰國能源部長沙拉武特（Sarawut Kaewtathip）強調，國內原油儲備至少足夠支撐101天，目前的供應中斷僅是「配送瓶頸」，但民間恐慌依然蔓延。

更火上加油的是，泰國官方25日深夜突然宣布，自26日起燃油每公升大幅調漲6泰銖，消息一出引發全泰國車主瘋狂湧入加油站，各地加油站25日晚間再度排起長龍。