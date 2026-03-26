沈慶京哭窮求降保金　自爆向前經濟部長張家祝借3500萬

▲沈慶京遭判圖利罪10年，併科罰金2000萬元，褫奪公權5年。（圖／記者徐文彬攝）

記者劉昌松、黃哲民、葉品辰／台北報導

台北地方法院審理京華城案，威京集團主席沈慶京今(26)日遭判圖利罪10年、併科罰金2000萬元，稍早開強制處分庭，針對是否調整交保金、電子腳鐐及出境限制等措施進行攻防。沈在2025年7月透過律師聲請具保停押後，北院原裁定以1億元現金加上2億元保證書交保，並限制住居、出境出海及配戴電子監控設備。全案今天下午宣判後，合議庭立即召開強制處分庭，決定是否調整交保金額及強制處分，沈慶京出庭時「火力全開」陳述，不僅強調自己無逃亡動機，還大談人生奮鬥史與財務困境，試圖說服法官調降交保金額。

回顧案情，台北地檢署偵辦京華城案與政治獻金案，依貪污治罪條例等罪起訴包括柯文哲在內共11人，全案移審後，北院與高院多次就羈押與交保攻防拉鋸，最終仍裁定沈慶京等人羈押禁見並數度延押。今日終於宣判一審判決，其中沈慶京遭判圖利罪10年，併科罰金2000萬元，褫奪公權5年。

▲前經濟部長張家祝借3500萬給沈慶京交保，沈在庭上哭窮哀「沒臉見人」。（圖／記者李毓康攝）

沈慶京今日在強制處分庭真情告白自述，強調「從無逃亡想法」，甚至搬出自己年輕時跑船、別人留在國外他卻堅持回台的經歷，還提到中美斷交時「別人搶辦綠卡，我不辦，還阻止兒子辦」，強調自己對台灣的「忠誠度」。

除此之外，沈慶京更抱怨現在企業正面臨「有人趁我病要我命、要搶經營權」，自己忙著「打仗」都來不及，「最沒邏輯的就是逃亡」。話鋒一轉，沈慶京又大吐苦水，稱自己其實「沒錢」。他表示當初交保金是向前經濟部長張家祝借了3500萬，另一筆5000萬如今也被催討，還點名友人要求「4月25日一定要還」，甚至坦言「過年都沒臉見人」。

沈慶京還抱怨被搜索後銀行抽銀根，被迫賣股還債，甚至指控對手「發動媒體醜化他」，讓自己陷入兩面夾擊，「我是經濟戰士，現在兩面痛苦，要打仗還要還錢」，最後懇求法官酌減8000萬元交保金，好讓他先還債主。整場自辯從愛國情操、商場恩怨到借錢壓力一應俱全，至於法官是否買單、是否調整交保條件，仍有待後續裁定結果出爐。