每天5包菸+2瓶高粱　台中男被判癌末沒得救…中榮扭轉奇蹟

▲台中65歲黃先生去年因胃痛就醫，意外檢查出肝臟長了12公分巨大腫瘤，一度被判定癌末，無法治癒。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中65歲黃先生去年因胃痛就醫，意外檢查出肝臟長了12公分巨大腫瘤，且已侵犯並堵塞2/3主門靜脈，被診斷為肝癌末期，被醫師告知「已無法治療」，建議安寧照護等同判死，但黃男轉至台中榮總求生機，透過醫療團隊運用多專科合併治療策略，成功將腫瘤縮小1/3後手術切除，術後病理報告更顯示「找不到癌細胞」，成功治療末期肝癌。

黃先生說，過去菸癮大時一天抽5包菸、喝1200c.c.高粱酒（兩瓶高粱）；獲知癌末後，家人每天流淚、四處尋醫，幸在台中榮總醫療團隊照顧下成功抗癌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台中榮總一般外科主任陳怡如說明，肝臟有門靜脈和肝動脈兩套供血系統，肝癌通常靠肝動脈供血，可用動脈栓塞堵住血流「餓」死癌細胞。但黃先生的癌細胞已侵犯主門靜脈造成堵塞，若再做動脈栓塞，等於兩套供血系統都不通，將導致肝細胞大量壞死、肝衰竭，「這就是為什麼其他醫院認為無法治療」。

▲台中榮總統計，近年肝癌新發個案平均超過370人，2024年不分期完治率高達92.57%。（圖／記者游瓊華翻攝）



台中榮總團隊完整評估後，整合放射治療、免疫治療、標靶治療及術前腫瘤栓塞等方式，多管齊下後，腫瘤從12公分縮小至8.2公分，門靜脈栓塞也從2/3改善到1/2，檢查其肝功能尚可，評估可手術治療。

去年10月，黃先生接受左側肝臟根除性切除手術，切除1/2肝臟，術後恢復良好。陳怡如表示，最關鍵的是術後病理報告顯示「檢體中完全找不到癌細胞」，意謂原本被判死刑的末期肝癌，已成功達到臨床治癒目標。

台中榮總統計，近年肝癌新發個案平均超過370人，2024年不分期完治率高達92.57%，一般外科團隊透過精準評估與跨專科合作，結合動脈栓塞、放射線等局部治療與免疫和標靶等全身性治療，即使是門靜脈栓塞的末期肝癌，仍有機會從「無法治療」翻轉為「可治癒」，為肝癌患者帶來新希望。