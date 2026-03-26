感人！台中騎士低血糖昏倒　好心人送「媽祖紅包」勸請假

記者許權毅／台中報導

台中市一名林姓員警巡邏時發現一名鄧姓男騎士搖搖晃晃，上前發現男子卻無酒味，疑似是低血糖不適，但鄧男拒絕員警幫忙叫救護車，沒想到員警剛走，鄧就倒臥在地，一名路過的好心男子幫忙，還拿出「媽祖紅包」勸鄧男請假。

▲台中一名鄧男騎車不適，卻不願員警幫忙叫救護車，堅持去上班。（圖／記者許權毅翻攝）



第五警分局水湳派出所警員林芸蔓17日行經沿經貿路行駛時，發現一名鄧男（52歲）騎車有不穩情況，立即加速上前將其攔下了解原因。

林員觀察，鄧男無酒容酒味或施用毒品情形，鄧男也說因為從事保全工作，要從沙鹿區住家前往市區上班，可能因血糖過低才會騎車不穩情形，堅持要在路邊休息，婉拒員警幫忙叫救護車。

▲鄧男不久又昏倒，有好心男子加入苦勸行列，還拿出媽祖紅包給鄧男，相當暖心。（圖／記者許權毅翻攝）



林員離去約100公尺，就從後照鏡發現鄧男昏倒在地，立即折返關心鄧男的情形，並通報119到場。正好一名白衣男駕駛停下，立刻上前關心，一聽到可能是低血糖，馬上跑回車上拿食物給鄧男，還拿出北港媽的紅包跟鄧男說：「這是媽祖要給你的，要你今天請假」，跟員警共同勸鄧男要請假就醫，也讓鄧男相當感動，溫暖場景令人不禁想喊「好人會有好報！」

警方表示，民眾如果有身體疲勞或精神狀態不佳時，切勿操作交通工具，以免發生重大意外。