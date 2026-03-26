柯文哲判17年法界認「中間偏輕」　藍白合不會有「兩個太陽」

▲柯文哲涉京華城等案，一審被判處17年有期徒刑、褫奪公權6年 。（圖／記者徐文彬攝）



記者白珈陽／台中報導

前台北市長柯文哲涉京華城容積案及侵占政治獻金等案，台北地院一審今天（26日）宣判，依4罪判處應執行17年有期徒刑，褫奪公權6年。對此法界直言，本次判決結果是「刑度與犯罪情節相當，甚至已是中間偏輕」，承審法官應認為檢方起訴內容均成立，並考量柯犯罪期間身為縣市首長，且涉及金額龐大，才會有此結果。

曾任法官的律師看法：「縣市長涉貪15年左右刑度相當」

律師林瓊嘉曾任軍法官10年，對於今天判決結果，林表示，目前還沒看到判決書內容，尚無法確切評斷，法官應有依據刑法第57條，根據犯罪情節、是否認罪、犯罪所得、對國家影響等，進行刑罰酌量，公務員犯罪會比一般貪瀆情節來得更重。

林瓊嘉指出，考量到柯曾當過台北市長，若合議庭在評議過程中認定有罪，「以縣市長涉貪而言，15年左右的刑度其實還算相當」，前提是成立犯罪。但林也說，以財產犯罪來說，詐騙集團犯罪所得通常不比公務員還少，且犯罪惡行更加嚴重，刑度卻比公務員貪瀆輕，未來如何在財產犯罪判刑酌量，值得思考。

林瓊嘉提到，以政治角度看，若這次柯判決刑度未高過10年，藍白合並不容易，但現在超過10年，藍白營就「定於一尊」，藍白合很容易成立，不會出現「兩個太陽」的情形。

曾任檢察官的律師看法：「基礎刑度上加刑不大，算中間偏輕」

曾任地方主任檢察官、高檢署檢察官的律師林柏宏表示，依判決結果來看，第一個違背職務、圖利部份以1罪論，而違背職務收賄為10年以上有期徒刑，若依檢方起訴內容是貪污1700多萬元，考量其金額、犯罪因子與柯的犯後態度，還有檢方求刑為15年，法官判13年6月，是僅在基本10年刑度上加了3年6月，加刑幅度並不大。

刑法公益侵占罪部分，為1年以上7年以下有期徒刑，此部分檢方求刑11年，而柯被法官認定2個侵占行為，分別判2年、3年6月；背信罪部分為5年以下有期徒刑，被判了2年，都算是中間偏輕的刑度。

林柏宏說，3項罪名共被判了20年6月，最後定應執行刑為17年，承審法官在量刑上都是在合理的範圍，考慮到檢察官共求刑28年，此結果都算是中間偏輕。目前還未看到判決理由，但其中均沒有無罪的部分，應是檢方起訴內容都被採信。