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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲重判17年撼動藍白合　學者點藍營2路線抉擇成關鍵

▲▼ 京華城案一審宣判,柯文哲 。（圖／記者徐文彬攝）

▲柯文哲 。（圖／記者徐文彬攝）

記者崔至雲／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉及京華城案，一審遭判處17年徒刑、褫奪公權6年。文化大學廣告學系教授鈕則勳分析指出，此案將直接影響藍白合作的權力結構，首先，藍營可能趁勢強化主導權，在藍白合作談判中提高條件、掌握節奏；其次，選擇與民眾黨進行策略性切割，降低風險外溢。藍營如何抉擇，將成為在野整合走向的關鍵變數。

對於柯文哲17年的判決，鈕則勳分析指出，可能超乎民眾黨原先的預期，勢必對黨內士氣與政治盤算造成衝擊。未來不排除透過持續上訴與政治動員，強化「司法不公」或程序瑕疵的論述，作為攻防主軸。

在政治效應方面，鈕則勳認為，此案將直接影響藍白合作的權力結構。過去在「藍白合」談判過程中，主導權較為平衡，而柯文哲因案件纏身、政治能量受損，使民眾黨談判籌碼相對弱化，藍營未來可選擇強勢主導談判、提高合作條件，甚至進一步與白營進行策略性切割。

但鈕則勳也說，情勢並非單向發展，民眾黨可能轉而操作「受害者症候群」，以「哀兵姿態」凝聚支持者，甚至爭取中間選民與淺藍族群的同情。包括要選新北市長的黃國昌、要選嘉義市長的張啓楷，以及要選宜蘭的陳琬惠等，此一策略若發酵，恐使白營在逆勢中重新擴張影響力，甚至在藍白合談判中取得新的機會點。

鈕則勳指出，若藍營對民眾黨採取過於強硬的切割態度，反而可能助長白營的受害者形象，促使支持者更加團結；但若條件拉得過高，也可能導致合作破局，讓在野整合更加困難。

鈕則勳說，整體而言，柯文哲案的判決已使在野政治局勢轉趨複雜。未來關鍵將落在國民黨如何拿捏與民眾黨之間的距離與合作節奏，在避免激化對立與維持整合空間之間取得平衡。

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