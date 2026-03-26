王婉諭：柯文哲10多年形象一夕崩塌　口中清廉、公開透明蕩然無存

▲京華城案一審宣判柯文哲17年有期徒刑、褫奪公權6年。（圖／記者徐文彬攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北地方法院審理前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲涉及京華城容積獎勵案、侵占政治獻金等案，今（26日）下午一審宣判，柯文哲被判應執行17年有期徒刑，褫奪公權6年。對此，時代力量黨主席王婉諭表示，柯文哲用了十多年建立的形象，在一夕之間崩塌，臺灣的政治，太習慣把希望寄託在一個人身上，但相信這些理念的人沒有錯。錯的是背棄理念的人。

柯文哲涉京華城案一審判決，台北地院26日下午2時30分宣判，判刑結果如下，京華城土地違法容積獎勵案，涉犯違背職務收受賄賂罪嫌13年6月，褫奪公權6年。政治獻金公益侵占案，涉2個公益侵占罪，分別判處有期徒刑6年、有期徒刑3年6月。挪用眾望基金會支付競總員工薪資背信案，涉背信罪，判處有期徒刑2年6月。以上合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。

王婉諭表示，「錢就像魔戒，套上去就拔不下來」，2014年，柯文哲在募款金額達到法定上限後，主動關閉帳戶時說出這句話，「那時候的你，可能因此相信台灣政治要不一樣了」，能擁有清廉、透明的政治，可以有一個把人民放在利益之前的選擇，可以有真正的第三勢力，如果當年你曾經這樣相信的話，那我想告訴你，這份相信，沒有錯。

王婉諭指出，今天，柯文哲案一審宣判收賄、公益侵佔、背信有罪，合計判刑17年。他用了十多年建立的形象，在一夕之間崩塌。他口中的清廉、公開透明、把人民放在最前面，蕩然無存。但這些理念沒有錯，相信這些理念的人，也沒有錯，「錯的是背棄理念的人」。

就像2024年之後，也有很多人相信，民眾黨會成為立法院的關鍵少數，把國家利益放在政黨利益之上，讓台灣繼續前進。但這兩年看到的是什麼？他們動員群眾對抗司法，是攻擊檢察官，是把政治能量用在仇恨與對立上。在國會裡，一面倒地配合傅崐萁與國民黨，阻擋國防特別預算、卡住總預算。他們遺忘人民的託付、拋下口中的理念，糟蹋選民的期許。

有些人說，這次的判決，是第三勢力的終點。但對她來說，這是重新開始的起點，「台灣的政治，太習慣把希望寄託在一個人身上」，相信一個人的清廉，相信一個人的承諾，相信一個人可以帶來改變。所以，當那個人讓你失望，很多人也連同那些理念一起放棄，「對的理念，不該跟著一個人的墮落一起消失」。

王婉諭說，政治人物不是信仰，政治人物是人民用來實現理念的工具，請不要因為一個人的失敗，就放棄相信的事，時代力量會繼續堅持做對的事，因為她相信，善良的台灣人民，值得更好的選擇。