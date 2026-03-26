早講過柯文哲問題　沈伯洋嘆遭攻擊13年：我們會成為守護國家的大樹

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

前台北市長柯文哲因京華城土地違法容積獎勵案、政治獻金公益侵占案、挪用眾望基金會支付競總員工薪資背信案、柯文哲政治獻金專戶申報不實案等3大案，遭檢方求刑28年6月，今（26日）一審宣判有期徒刑17年、褫奪公權6年。民進黨立委沈伯洋有感而發表示，自己從2013年點出柯的問題後，就過著被攻擊造謠的生活，「你們試圖把我們埋葬，但你們不知道的是，我們都是種子，我們會成為守護這個國家的大樹」。

柯文哲涉京華城案一審判決，台北地院26日下午2時30分宣判，判刑結果如下：京華城土地違法容積獎勵案：涉犯違背職務收受賄賂罪嫌13年6月，褫奪公權6年。政治獻金公益侵占案：2個公益侵占罪。分別判處有期徒刑6年、有期徒刑3年6月。挪用眾望基金會支付競總員工薪資背信案：背信罪，判處有期徒刑2年6月。以上合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。

對此，民進黨立委沈伯洋表示，自己從2013年出來跟大家講說柯的問題之後，就開啟了一直被攻擊與被造謠的生活，過程中，中國和國民黨加入，至今也已經13年了。

「他們持續造謠我的家人，污名我的精神狀況，把我提醒的重要統戰問題都講成是幻想」，沈伯洋指出，但是這些人也解釋不出來為什麼中國要追殺一個精神有問題的人。

沈伯洋提到，前天回家經過巷口熱炒時，老闆跟他說，「最近你好像比較少被攻擊耶，真不習慣」，而他只是跟老闆笑了一下，「我撐得住啦，小事」。

「我以為我精神力很堅強，結果我發現，我比我想像的還要再更堅強」，沈伯洋強調，你們試圖把我們埋葬，但你們不知道的是，我們都是種子，我們會成為守護這個國家的大樹。