台聯：柯文哲判17年　貪污犯推薦的候選人道德標準可信嗎？

▲柯文哲一審被判17年，褫奪公權6年。（圖／記者徐文彬攝）



記者陶本和／台北報導

前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲因京華城土地違法容積獎勵案、政治獻金公益侵占案、挪用眾望基金會支付競總員工薪資背信案、柯文哲政治獻金專戶申報不實案等案，台北地院今（26）日判處合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。對此，台聯黨主席周倪安表示，貪污犯所推薦的縣市長候選人，道德標準可信嗎？她說，現在宜蘭、嘉義、新北、新竹等縣市，民眾黨都還有候選人在競選，這些候選人是明目張膽的找貪污犯站台。

周倪安表示，過去柯文哲以「素人市長」自居，嘴上說要代表公民，打倒政商勾結。結果在市長任內，跟建商沈慶京稱兄道弟，圖利京華城的容積率。她說，如今柯文哲已經被檢調、法院這兩道司法機關，公認是大貪污犯。

周倪安指出，貪污犯所推薦的縣市長候選人，道德標準可信嗎？現在，在宜蘭、嘉義、新北、新竹等縣市，民眾黨都還有候選人在競選，而這些候選人更是明目張膽的找貪污犯站台。

周倪安認為，民眾黨應該要向全民道歉，包括從前主席夥同建商貪污，到現任主席為了挺貪污，挺到衝撞地檢署這種目無法紀的舉措，都是有必要道歉的，如果再不切割，難道要挺貪污挺到底？

台聯黨指出，在檢視民眾黨時固然是如此，同樣的道德標準也應該放在縣市長候選人身上，民眾黨的各縣市候選人，每一個都有義務回答，能夠認同柯文哲收貪污款、圖利建商的下流做法嗎？如果民眾黨還不願回答，還變本加厲的抹黑司法，那麼他們可能會再推出「貪污預備犯」了。