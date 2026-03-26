柯文哲遭重判17年　民眾黨廉政規範藏玄機免受黨紀處分

▲京華城案一審宣判，柯文哲被重17年。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲因涉京華城違法容積獎勵等4案，台北地方法院今（26日）宣判，合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。依規定，二審判決出爐前，柯文哲不能參選任何公職，也不得擔任政黨主席。另外，根據民眾黨內規定，廉政相關規定僅針對「從政公職人員」，柯目前無公職，應不會面臨開除黨籍的問題。

根據民眾黨內的「紀律評議裁決準則」第17條規定，本黨「從政公職人員」違反下列情事者，視情節輕重，應予以除名或停權之處分。：

一、涉犯刑法瀆職、偽造貨幣、偽造有價證券、侵占、詐欺背信及重利、恐嚇及擄人勒贖、贓物罪章之罪。二、涉犯政治獻金法第二十五條、第二十六條、第二十八條第二項及貪污治罪條例之罪。三、涉法務部調查局重大經濟犯罪案件認定要點所列重大經濟犯罪。

四、違反公職人員利益衝突迴避法、政治獻金法、遊說法之規定。五、違反本黨有關廉政或利益衝突迴避之決議、政策或法規。六、違反廉政及利益衝突迴避原則，或假借職權圖利、假借黨或黨員名義圖利等其他行為而影響本黨聲譽且情節重大。

柯文哲因京華城土地違法容積獎勵案、政治獻金公益侵占案、挪用眾望基金會支付競總員工薪資背信案、柯文哲政治獻金專戶申報不實案等案，遭檢方求刑28年6月，過程歷經2年攻防戰，台北地院今一審宣判，判處合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。

根據台北地院26日下午2時30分宣判結果，京華城土地違法容積獎勵案：涉犯違背職務收受賄賂罪嫌13年，褫奪公權6年。政治獻金公益侵占案：2個公益侵占罪。分別判處有期徒刑2年、有期徒刑3年6月。挪用眾望基金會支付競總員工薪資背信案：背信罪，判處有期徒刑2年6月。以上合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。

根據民眾黨最新修訂的「紀律評議裁決準則」，除了規範對象為「從政公職人員」有討論空間外，條文中寫到「視情節輕重，應予以除名或停權之處分」，也將最終的生殺大權交由中評會。考量柯文哲黨內地位、現職身份以及司法上的不合理對待，理當不會對柯文哲開鍘。