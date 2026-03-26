喝到酸掉玉米濃湯+飯裡有蒼蠅　網友PO文喊噁...桃園衛生局稽查

▲網友PO文指稱，在桃園市某餐飲店吃宵夜，喝到酸掉玉米濃湯，飯裡還有蒼蠅；衛生局派員到場稽查。（圖／桃園市衛生局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

有網友在社群網站PO文指稱，在桃園市蘆竹區某餐飲店吃宵夜，卻喝到酸掉的玉米濃湯，飯裡面還有蒼蠅，直呼有夠噁心！桃園市衛生局今（26）日獲報後派員到場稽查，除要求業者限期改善外，如經複查仍未改善或情節重大者，將依《食品安全衛生管理法》規定，處6萬元以上至2億元以下罰鍰。

網友PO文指稱：「吃個宵夜玉米濃湯酸掉，飯裡面還有蒼蠅，質疑這家連鎖餐廳食安這麼差的嗎？打電話反應說是玉米濃湯酸掉是天氣太熱？現在桃園什麼溫度，飯裡有蒼蠅說是不知道是在開玩笑嗎？實在是有夠噁心了！」

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▲衛生局派員至蘆竹區連鎖餐廳稽查，查核店家食品製備流程、環境衛生等項目。（圖／桃園市衛生局提供）

針對網友PO文內容，衛生局桃園市衛生局今天上午派員到該餐廳稽查。衛生局食品管理暨檢驗科代理科長黃叔慧指出，有關民眾在社群媒體反映桃園市蘆竹區某餐飲業者疑似食品衛生問題，衛生局派員稽查，查核店家食品製備流程、環境衛生、人員衛生管理及食材保存狀況等項目。

衛生局強調，經稽查後，倘查有食品變質、異物混入或作業環境不符規定情形，將依《食品良好衛生規範準則》要求業者限期改善。如經複查仍未改善或情節重大者，將依《食品安全衛生管理法》第44條規定，處6萬元以上至2億元以下罰鍰。