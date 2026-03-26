無法認定「小沈1500」卻認210萬是賄款　黃國昌：哪門子賄賂

▲京華城案一審宣判，柯文哲遭重判17年。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲因涉京華城違法容積獎勵等4案，台北地方法院今（26日）宣判，合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。民眾黨主席黃國昌表示，宣判的結果難以置信，「柯文哲根本不知道有捐210萬給台灣民眾黨，這到底是哪門子賄賂？」他喊話支持者打起精神，「只要阿北沒有放棄，我們就不會放棄」；另外，他也指示中央黨部全體同仁，全力協助柯家人。

柯文哲因京華城土地違法容積獎勵案、政治獻金公益侵占案、挪用眾望基金會支付競總員工薪資背信案、柯文哲政治獻金專戶申報不實案等案，遭檢方求刑28年6月，過程歷經2年攻防戰，台北地院今一審宣判，判處合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。

黃國昌說，當庭聽到柯文哲創黨主席一審宣判的結果後，難以置信，心情迄今難以平復。他表示，完全無法理解，法院沒有認定柯文哲收受1500萬，卻把捐給民眾黨的210萬當成賄款，「但問題是，柯文哲根本不知道有捐210萬給台灣民眾黨，這到底是哪門子賄賂？李文宗被控210萬共同收受210萬賄賂的部分無罪，簡直是太扯了！」

黃國昌喊話，此時此刻更要打起精神，因為這條路還非常非常的漫長，「只要阿北沒有放棄，我們就不會放棄」；更何況，民眾黨在爭取的不只是柯文哲的清白，更是要挽救淪為民進黨禁臠的司法。

黃國昌說，他也在第一時間指示中央黨部全體同仁，全力協助柯家人，陪伴他們度過這一煎熬時刻，「縱然身處雨中，我們必會盼到天晴」。