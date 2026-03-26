柯一審被判17年　基進呼籲民眾黨：應依黨規停權或除名柯文哲

▲京華城案一審宣判,柯文哲。（圖／記者徐文彬攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北地方法院審理前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲涉及京華城容積獎勵案、侵占政治獻金等案，今（26日）下午一審宣判，柯文哲被判應執行17年有期徒刑，褫奪公權6年。對此，基進黨表示，「貪污零容忍」應是跨越黨派的基本共識，呼籲民眾黨正視判決結果，依據其黨內《紀律評議裁決準則》「違反廉政公約」相關條文，停權或除名柯文哲。

▼民眾黨廉政條款。（圖／翻攝基進黨臉書）



柯文哲涉京華城案一審判決，台北地院26日下午2時30分宣判，判刑結果如下：京華城土地違法容積獎勵案：涉犯違背職務收受賄賂罪嫌13年6月，褫奪公權6年。政治獻金公益侵占案：2個公益侵占罪。分別判處有期徒刑6年、有期徒刑3年6月。挪用眾望基金會支付競總員工薪資背信案：背信罪，判處有期徒刑2年6月。以上合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。

基進表示，「貪污零容忍」應是跨越黨派的基本共識。無論政治立場為何，只要涉及貪污不法，都應接受司法審判與社會檢驗，任何政黨亦不應以政治考量為由，對其成員的不法行為有所寬貸或護航。唯有建立一致且嚴格的廉政標準，才能維繫人民對政治體系的信任。

台灣基進呼籲，台灣民眾黨應正視此一判決結果，依據其黨內《紀律評議裁決準則》「違反廉政公約」相關條文，對已遭判決涉貪之柯文哲予以停權或除名處分，以展現政黨自律與對公共價值的堅持。

台灣基進指出，台灣民眾黨變成「國台辦統戰窗口」已令人不齒，呼籲民眾黨把握自新機會，當斷則斷。