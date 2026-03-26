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張凌赫來救！《逐玉》武安侯被加入泰國徵兵廣告…籲：加入騎兵隊

▲《逐玉》武安侯被加入泰國徵兵廣告。（圖／翻攝自微博／騰訊、網劇逐玉、瀟湘晨報） 

▲《逐玉》武安侯被加入泰國徵兵廣告。（圖／翻攝自微博／瀟湘晨報）

記者廖翊慈／綜合報導

熱播陸劇《逐玉》由張凌赫、田曦薇主演，演員群高顏值陣容、男女主雙強故事線，開播後整個亞洲地區討論度相當高，台灣網路上也是不少人直呼「哪裡可以撿一個謝征」？泰國軍方藉此以《逐玉》中武安侯（張凌赫飾演）騎馬的劇照放入徵兵廣告，瞬間引起熱議。

據《瀟湘晨報》報導，泰國軍方在社交平台上，發布了一則徵兵宣傳內容，直接引用了中國熱播劇《逐玉》中的劇照。海報文案寫道，「想像『武安侯』一樣帥氣騎馬嗎？今年四月，報名參軍，選擇騎兵部隊。」

▲《逐玉》播出後，受到大批觀眾喜愛。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《逐玉》播出後，受到大批觀眾喜愛。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《逐玉》播出後，受到大批觀眾喜愛。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供，上同）

報導指出，一位受訪民眾表示，《逐玉》在泰國當地相當有人氣，不少百貨內，以多個大型LED螢幕作為宣傳，公共場所也能見到張凌赫、田曦薇的人形立牌，且時常有人排隊合照，「泰國當地非常多女生會看《逐玉》，而且都會上傳自己的臉書、Instagram之類的，這部劇真的是非常紅。」

《逐玉》由騰訊、愛奇藝、Netflix三大串流平台在全球播出，開播後討論熱度不斷攀升，被譽為「現象級大爆劇」。

▲張凌赫在《逐玉》中飾演武安侯。（圖／翻攝自微博／騰訊、網劇逐玉）

▲▼《逐玉》武安侯被加入泰國徵兵廣告。（圖／翻攝自微博／騰訊、網劇逐玉、瀟湘晨報）

▲▼《逐玉》武安侯被加入泰國徵兵廣告。（圖／翻攝自微博／騰訊、網劇逐玉、瀟湘晨報）

▲張凌赫在《逐玉》中飾演武安侯。（圖／翻攝自微博／騰訊、網劇逐玉，上同）

公開資料顯示，《逐玉》是2026年3月6日於騰訊視頻、愛奇藝雙平台首播的古裝傳奇劇，改編自晉江文學城作者團子來襲的小說《侯夫人與殺豬刀》，由曾慶傑執導，田曦薇、張凌赫主演，以市井屠戶女與落難侯爺的契約婚姻為引，融合川渝地域文化與明代女將秦良玉精神原型，講述亂世中女性成長與家國情懷交織的故事。

 

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