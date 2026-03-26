柯文哲遭判17年！民眾黨彰化縣黨部四點回應　支持提出上訴

▲柯文哲遭判17年，民眾黨彰化縣黨部四點回應。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導



前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲因京華城土地違法容積獎勵案、政治獻金公益侵占案、挪用眾望基金會支付競總員工薪資背信案、柯文哲政治獻金專戶申報不實案等案，台北地院今（26）日判處合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。對此，台灣民眾黨彰化縣黨部提出四點回應，表示尊重司法體系運作是民主法治的基石，但同時支持柯文哲主席依合法程序提出上訴，捍衛自身清白與權益。

針對今（26）日黨主席 柯文哲相關司法判決結果，台灣民眾黨彰化縣黨部提出以下四點回應：

一、遺憾與痛心，尊重司法但支持上訴

對於判決結果深感遺憾與痛心，亦理解社會各界高度關注。彰化縣黨部強調，尊重司法體系運作是民主法治的基石，但同時支持柯文哲主席依合法程序提出上訴，捍衛自身清白與權益。我們呼籲社會各界理性看待案件發展，避免對司法機關進行情緒性攻擊，讓制度回歸專業審理。

二、堅守價值，服務不間斷

政黨的價值在於為人民服務，而非繫於個人。柯文哲主席所倡議的「超越藍綠、務實科學」精神，已深植彰化基層。彰化縣黨部強調，無論外在情勢如何變化，黨部運作與各級民意代表服務絕不間斷。從里長、鄉鎮代表到縣議員，我們將持續站在第一線，守護縣民權益，讓地方政治回歸理性與效率。

三、轉化憤怒為改革力量，穩健迎向2026

我們理解支持者此刻的憤怒與焦慮，但更呼籲大家保持理性、團結一致。彰化需要的是長期改革的力量，而非短期情緒的宣洩。2026年選舉，將是檢驗「第三勢力」能否在逆境中持續前行的重要關鍵。彰化縣黨部將把當前挑戰轉化為前進動能，以更扎實的基層經營、更具體的政策回應，爭取民眾認同。

四、強化地方主體性，彰化持續向前行

面對未來，彰化縣黨部已完成整備，將持續推出具專業與在地連結的優秀人才，落實「在地經營、深耕彰化」的承諾。我們將進一步強化地方主體性，讓政策從地方需求出發，展現不同於傳統藍綠的治理模式。