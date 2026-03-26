柯文哲被判17年！Cheap分析民眾黨「唯一生路」：反而比較好談

▲柯文哲（左）、黃國昌（右）。（圖／記者徐文彬攝）

記者曾筠淇／綜合報導

前台北市長柯文哲因京華城土地違法容積獎勵案、政治獻金公益侵占案、挪用眾望基金會支付競總員工薪資背信案、柯文哲政治獻金專戶申報不實案等3大案，遭檢方以4罪起訴，台北地院今一審宣判，判處合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。網紅Cheap對此分析，阿北被重判後，可能出現的三種劇本。

柯文哲被判刑17年、褫奪公權6年

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台北地院26日下午2時30分宣判，判刑結果如下：

．京華城土地違法容積獎勵案：涉犯違背職務收受賄賂罪嫌13年6月，褫奪公權6年。

．政治獻金公益侵占案：2個公益侵占罪。分別判處有期徒刑6年、有期徒刑3年6月。

．挪用眾望基金會支付競總員工薪資背信案：背信罪，判處有期徒刑2年6月。

以上合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。

Cheap曝柯文哲、黃國昌做事差異

Cheap在臉書粉專上發文表示，民眾黨以前還可以玩「三腳督」，但阿北一審被重判後，可能會加速在野合作，或者「被推去送急診」，民眾黨若要維持生存空間，2026年的地方選舉，和國民黨合作似乎成了唯一生路。

Cheap接著說，現在的結果，等於「少了一個大嘴巴」，柯文哲每天抓頭、亂說話，開始很吸票、是優點，但近來觀察下來卻是敗票居多，倘若阿北神隱了，在野溝通或許會變得順很多。再來是黃國昌，雖然常咆哮也固執，「但『講道理上』（雖然是他的道理），比較不會臨時翻桌，如『下架我黨』這個最高戰略」。

Cheap進一步舉例，像是柯文哲可能今天說A，但隔天覺得B更帥就換B；黃國昌則是咆哮3小時，但自始至終都是A。他認為，黃國昌不會翻桌，但會在桌上把對方逼到死角，只是對國民黨而言，這種人反而更好談。

Cheap分析民眾黨的三種劇本

最後Cheap分析民眾黨的三種劇本，首先是合作型，各個選區分工，2028年共推一組候選人，保留民眾黨招牌；第二種是依附型，變成「小藍」，但換到一些席次；第三種就是解體型，不過最後究竟會如何，他也不知道。