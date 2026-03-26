「柯文哲被判17年全仗鍾小平」　王瑞德讚：台灣英雄1人滅1黨

▲台北市議員鍾小平。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

前台北市長柯文哲京華城案及政治獻金案，台北地院今（26日）一審宣判，判處合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。對此，親綠名嘴王瑞德提起2024年國民黨北市議員鍾小平告發柯文哲圖利一事，他表示，鍾小平一人滅一黨，柯文哲今天被判17年全仗鍾小平告發，今天成了台灣英雄！

回顧過往，2024年5月2日國民黨台北市議員鍾小平告發柯文哲圖利，北檢正式分「他」字案偵辦，2024年8月12日民眾黨爆出2024總統大選政治獻金申報不實案，2024年8月30日檢廉大規模搜索柯文哲住處、柯辦、民眾黨中央黨部等處，並將柯文哲帶回廉政署詢問，同日晚間移送北檢複訊，隔日凌晨遭檢方當庭逮捕。

北檢2024年12月26日宣布偵結，認定京華城土地違法容積獎勵案，柯文哲涉犯違背職務收受賄賂罪嫌、主管監督事務圖利罪嫌，求刑15年；政治獻金公益侵占案，涉犯公益侵占罪，求刑11年；挪用眾望基金會支付競總員工薪資背信案，涉犯背信罪，求刑2年6個月，依照4大罪共求刑28年6月。

過程歷經2年攻防戰，台北地院今一審宣判，判處合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。

對此，名嘴王瑞德表示，鍾小平一人滅一黨，柯文哲今天被判17年全仗國民黨台北市議員鍾小平，在2024年5月2日到台北地檢署刑事告發，今天成了台灣英雄！

▼柯文哲。（圖／記者徐文彬攝）