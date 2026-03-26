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快訊／柯文哲喊：一定不逃亡！　強制處分庭裁定「維持7千萬交保」

▲▼ 京華城案一審宣判,柯文哲 。（圖／記者徐文彬攝）

▲京華城案一審宣判，柯文哲遭判刑17年，褫奪公權6年。（圖／記者徐文彬攝）

記者黃哲民、劉昌松、戴若涵／台北報導

台北市前市長、前民眾黨主席柯文哲京華城等案，一審判處合併執行17年刑期、褫奪公權6年。宣判過後，北院緊接著召開強制處分庭，柯文哲強調自己一定不會逃亡，沒必要繼續配戴電子腳鐐，也不用限制住居，但因7千萬元的交保金是向媽媽、妹妹借的，希望能夠降保，柯的律師則稱一審判刑遠比檢方求刑的28年6月低很多，柯文哲無逃亡之虞，希望能夠不加保，或是准予降保，稍早法院裁定柯文哲維持7千萬金額交保。

而國民黨台北市議員應曉薇被依照違背職務收賄罪，判處有期徒刑14年、褫奪公權6年，另依照洗錢罪判刑3年，併科罰金1千萬，得易服勞役1年，合併應執行有期徒刑15年6月，褫奪公權6年。強制處分庭時喊，「如果可以希望降保，我真的已經沒有任何加保能力，我不可能逃跑，希望維持現況，好好在家照顧媽媽。」

威京集團主席沈慶京則是被依照圖利罪判刑10年、併科罰金2千萬，得易服勞役1年，褫奪公權5年。沈慶京強調自已從無逃亡想法，他的企業面臨有人「趁我病要我命」搶奪經營權的危機，需要他調度，此時他沒必要，也沒這個邏輯要逃亡，希望強制處分庭可以降保。

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