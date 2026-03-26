1年前喊柯文哲66歲「運勢空亡」衰17年！再度神預言　命理師全說了

▲柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲捲入京華城等案，被依4項罪名起訴，今（26日）一審宣判，處17年有期徒刑，褫奪公權6年。命理師周映君曾鐵口直斷柯文哲不但沒有總統命，到了66歲將會進入所謂的空亡期，而且衰運會走17年，昨日老師貼出26日生肖運勢，屬豬者需要謹慎，而柯文哲生於1959年，正好就是屬豬。

命理師周映君24日在臉書發文，分享26日的生肖運勢，「沖蛇、煞西」，並提醒屬蛇、屬豬、屬猴者行事要多加謹慎，而柯文哲正好就是屬豬，再度預言成功。

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66歲後運勢走「空亡」衰運17年



2018年的《新聞挖挖哇》節目片段中，討論到「柯文哲是否有總統命？」當時命理師周映君直言，柯文哲若要爭取下一屆台北市長連任並不成問題，但若把目標放在2024總統大選，結果則是「完全不可能」，甚至連講三次強調自己的判斷。

不僅如此，周映君1年前在節目《命運好好玩》後台採訪時提到，柯文哲大約在66歲之後會走入人生較不順的階段，並提到命盤中有「空亡」狀態，整體運勢會一路往下、萬劫不復，且通常不是到這時間才會產生，「前面會種因，到這邊都是果」，而且這是沒辦法避免，知道自己走「空亡運」時，做任何事情都要多多注意。

▲周映君2018年就預言柯文哲的總統路。（圖／翻攝自Facebook／新聞挖挖哇）



周映君表示，「關不一定有罪」，認為柯文哲就是太相信人，把事情交給別人去做，結果害到自己。老師還提到，「空亡」衰運一走就是17年，正好跟柯文哲一審判刑的刑度一模一樣。

許多網友翻出過往影片，驚呼「空亡運17年=重判17年。周老師最神準」、「連17年都能預測太扯了」、「科學的盡頭是玄學」、「這位真的是偷看劇本了吧，準到可怕」、「17年都可以預測到」、「趕快來朝聖一下下，恭喜老師爆紅啦」、「嚇爛，到底怎麼算到17年」。