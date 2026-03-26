阿布達比遭飛彈空襲！　防空系統攔截「殘骸砸落」釀2死3傷

▲ 中東多國夜間遭到空襲。（資料照／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿拉伯聯合大公國（UAE）首都阿布達比26日遭飛彈空襲，防空系統雖成功攔截，墜落的殘骸仍造成2人死亡、3人受傷，還有多輛汽車遭波及損毀。

根據阿布達比媒體辦公室在社群平台X發布的聲明，一枚被攔截的飛彈碎片墜落在斯韋漢路（Sweihan Road）上，不過官方並未透露飛彈發射地點，也未公布罹難者國籍或身分。

以色列空襲伊朗核設施城市 多國同步遭襲

美以與伊朗的衝突已進入第4周，中東多國25至26日夜間都遭受空襲與無人機威脅。以色列對伊朗中部大城伊斯法罕發動大規模空襲，該城距離首都德黑蘭約330公里，不僅設有重要空軍基地和軍事設施，還有去年6月曾遭美軍轟炸過的核設施。

與此同時，以色列特拉維夫及中部多座城市響起空襲警報，研判應為黎巴嫩真主黨發射的火箭彈攻擊。沙烏地阿拉伯在東部產油省上空攔截多架無人機，巴林國際機場附近區域則傳出火警，黎巴嫩西部泰爾市附近的茲比金村（Zibbikin）也冒出濃煙。

停火談判僅檯面討論 尚無實質進展

儘管各方持續傳出停火談判消息，但目前仍停留在檯面討論階段，尚未取得實際進展。

自美以2月28日對伊朗發動聯合攻擊以來，整個地區一直處於戒備狀態。這起行動至今造成逾1340人死亡，包括伊朗前最高領袖哈米尼。德黑蘭以無人機和飛彈攻擊報復，目標鎖定以色列、約旦、伊拉克及駐有美國軍事資產的波斯灣國家，造成人員傷亡和基礎設施破壞，同時擾亂全球市場和航空業。