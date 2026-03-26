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航港局布馬線客船緊急應變演練　強化鋰電池火災應處與航安宣傳

▲航港局南部航務中心張主任博彥與參與演練單位代表合照。（圖／記者張佩芬攝）

▲航港局南部航務中心張主任博彥與參與演練單位代表合照。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

交通部航港局為提昇船舶航行安全暨強化船員緊急應變能力，於今(26)日上午8時30分在布袋商港浮動碼頭，由凱旋海運公司所屬「凱旋8號」客輪配合辦理「115年布袋商港客船緊急應變演練」。本次演練由航港局南部航務中心張博彥主任主持，邀請相關單位參與，旨在確保布袋至澎湖航線(布馬線)開航前的整備作業安全無虞。

航港局表示，嘉義布袋至澎湖為重要海運客運航線，每年航季旅客人次眾多 。鑒於旅客攜帶行動電源等鋰電池產品日益普遍，且鋰電池火災具高度風險特性，本次演練特別聚焦於「客船行動電源失火及緊急應變旅客疏散」。演練情境模擬船上旅客攜帶之行動電源突發自燃火災，船員立即啟動緊急應變程序，進行消防滅火並有秩序地引導旅客進行疏散撤離，展現船員對於突發狀況的即時應處能力。

除了實地演練外，航港局同步於現場進行多項航安業務宣導，包含：

‧加強客船安全規範宣導:要求開航前點檢、救生衣穿著示範、救生衣維持正常功能、標示、向旅客宣導置放位置等，強化航行安全意識。

‧場站安全維護：確保港區營運環境安全 。

‧攜帶鋰電池「4不1注意」：提醒旅客正確使用與攜帶鋰電池產品，降低火源風險 。

‧乘客實名制：落實登船身分查驗，保障航行安全 。

‧禁帶肉品入境：強化防疫意識，嚴防違規肉品進入 。

演練結束後隨即召開綜合講評與檢討會議，由參演單位共同討論精進作為。航港局強調，透過每年定期辦理客船緊急應變演練，能有效提升船員的專業知能與聯防互助機制。未來將持續督導航商落實船舶安全管理(NSM)制度，並強化船員對鋰電池風險的辨識與管控，確保布馬線正式開航後，每一位旅客的生命財產安全都能獲得周全保障。

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