日美峰會文件「未提台灣」！傳高市早苗下令刪除　官房長強烈否認

▲川普在白宮會晤高市早苗。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

日本首相高市早苗於美東時間19日與美國總統川普在白宮舉行會談後，日美雙方公布的事實清單（Fact sheet）卻出現對台灣議題的落差。美方文件明確提及「台灣海峽和平穩定重要性」，但日方版本卻刪除有關「台灣」的內容。部分日媒更稱，是依照高市早苗的指令進行刪除。對此，日本內閣官房長官木原稔嚴正否認此說法。

根據日媒《日本放送協會》、《TBS News》，日本與美國分別發表了事實清單，美方文件中明確寫道「確認台灣海峽和平與穩定對區域安全與世界繁榮不可或缺」，但日方版本未出現任何台灣相關字眼。對於外界質疑日方刻意刪除有關台海的論述，日媒《週刊文春》甚至爆料是高市早苗指示所致。

對此，木原稔今（26）日在記者會直接回覆日媒《讀賣新聞》記者提問，「上述事實完全不存在。高市總理與日本政府並未從日本發表資料中刪除任何台灣相關記述。」

木原稔補充，「這份美方的事實清單不僅限於首腦會談，而是涵蓋各種議題的美方認識。我們對於台灣議題的認知，與美方完全一致。」

此外，《週刊文春》也報導高市早苗會議當天疑似遲到，木原稔則予以否認。他表示，「高市總理的車隊是在收到美方準備完成的通知後才進入白宮，並非遲到。」