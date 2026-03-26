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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析柯文哲一審17年3大影響　綠委：2028出局、民眾黨恐將泡沫化

▲▼民進黨立委林俊憲。（圖／立委林俊憲國會辦公室提供）

▲民進黨立委林俊憲。（圖／立委林俊憲國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

前台北市長柯文哲因京華城土地違法容積獎勵案、政治獻金公益侵占案、挪用眾望基金會支付競總員工薪資背信案、柯文哲政治獻金專戶申報不實案等3大案，遭檢方求刑28年6月，今（26日）一審宣判有期徒刑17年、褫奪公權6年。民進黨立委林俊憲分析，這對台灣政壇當然會有重大影響，將使藍白合規格降低，2028年民眾黨出局了，且未來藍白合只剩立法院，儘管小草對柯的信仰還在，但一定嚇死所有中間選民。

柯文哲涉京華城案一審判決，台北地院26日下午2時30分宣判，判刑結果如下：京華城土地違法容積獎勵案：涉犯違背職務收受賄賂罪嫌13年6月，褫奪公權6年。政治獻金公益侵占案：2個公益侵占罪。分別判處有期徒刑6年、有期徒刑3年6月。挪用眾望基金會支付競總員工薪資背信案：背信罪，判處有期徒刑2年6月。以上合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。

對此，民進黨立委林俊憲表示，柯文哲的案子重判17年，其中最重要的是貪污罪被判13年，也就是超過10年，柯文哲不能選總統，對台灣政壇當然有重大影響，第一，藍白合規格降低，2028總統大選沒有民眾黨的角色，「民眾黨出局了」。

第二，林俊憲指出，今年縣市長選舉，藍白合、柯文哲講話還剩多少支持度，也是國民黨要自己評估的。國民黨在今年大選跟藍白合，內部會出現兩種聲音，柯文哲還剩下多少小草？絕大部分小草對柯文哲的信仰恐怕還在，但一定嚇死所有中間選民。

林俊憲認為，國民黨跟柯文哲在今年選舉的合作上，恐怕也有一部分要重新評估，國民黨內部對藍白合，黨內會不會再有其他不同意見、路線、地方基層會出現？

第三，「在國會還不會」，林俊憲分析，國民黨仍需要民眾黨這八席，「沒有民眾黨這八席，國民黨在立法院沒有辦法為所欲為」，所以未來藍白合只剩在立法院。如果下次總統立委選舉後，民眾黨沒辦法再成為關鍵少數，那民眾黨就立刻泡沫化，「這個黨會立刻消失」。

林俊憲說，柯文哲得到重判，民眾黨現在要忙碌的、柯文哲現在要做的，當然就是喊司法迫害了、政治追殺。在重判之後，還剩下多少小草？這是柯文哲現在最關心的，所以宣判前就不斷製造政治事端，「因為天下大亂，小草才不會散」。

▲▼民進黨中常會前台南立委郭國文、林俊憲陸續到場。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委郭國文。（資料照／記者湯興漢攝）

民進黨立委郭國文則表示，一審宣判出爐，柯文哲被判17年，從偵辦到現在快2年的柯案，終於用證據給大眾一個說明。

郭國文認為，對於司法體制的攻擊、對於社會撕裂的行為都該告一個段落。司法有自己的獨立性，柯文哲不是第一個因為貪污與圖利遭判刑的政治人物，也不會是最後一個，民進黨執政下，司法調查從來都不分藍綠白。同樣請藍白的政治人物，不要把支持者當工具，煽動他們的情緒去做政治攻擊。

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