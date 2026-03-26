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美式賣場冷凍草莓爆「白蟲大軍」　他吃到剩1顆崩潰：吞多少了

▲▼ 美式賣場冷凍草莓爆「白蟲大軍」，他吃到剩1顆崩潰：吞多少了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲美式賣場冷凍草莓爆「白蟲大軍」，他吃到剩1顆崩潰：吞多少了。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

記者賴文萱／高雄報導

高雄有民眾在美式賣場購買「冷凍草莓」回家，未料吃到剩一顆時，竟發現碗裡有「白白一條一條」的東西，仔細一看居然是冷凍草莓裡有一堆蟲，嚇到他直呼「不知道吞了多少蟲下去了」。對此，高雄市衛生局獲報前往稽查，現場拆封檢視相同品項產品未發現異物，後續抽驗產品1件，將待檢驗結果依法辦理。

有網友在爆料公社發文指出，「剛剛肚子餓拿了好市多的冷凍草莓出來吃，吃到剩一顆的時候發現碗裡面怎麼有白白一條一條的東西，仔細看才發現是冷凍草莓裡面有一堆蟲。」

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▲▼ 美式賣場冷凍草莓爆「白蟲大軍」，他吃到剩1顆崩潰：吞多少了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲衛生局獲報前往稽查，現場隨機抽架上2包案內產品。（圖／記者賴文萱翻攝）

網友崩潰直呼，「這個草莓我已經吃十幾包去了，吃了有幾百顆，甚至為了這個草莓去辦了會員，不知道我吞了多少蟲下去了，就算這包讓我退貨，以後的草莓我也不太敢吃了，我不可能每顆冷凍草莓要吃之前都還要檢查吧…」

針對美式賣場販售的冷凍草莓內發現疑似蟲體，衛生局表示，今（26）日接獲反映後派員至賣場及進口供應商查察，經查賣場販售環境尚符規定，隨機抽架上2包案內產品開封檢視，未發現有蟲體。

▲▼ 美式賣場冷凍草莓爆「白蟲大軍」，他吃到剩1顆崩潰：吞多少了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼美式賣場冷凍草莓爆「白蟲大軍」，衛生局抽檢產品。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 美式賣場冷凍草莓爆「白蟲大軍」，他吃到剩1顆崩潰：吞多少了。（圖／記者賴文萱翻攝）

另於該產品進口商兼分裝工廠查察，案內產品係由國外進口後再分裝販售，分裝場所人流區隔、生產線管制，著裝及洗手消毒步驟完整，尚符合「食品良好衛生規範準則」，並有自主及委外檢驗紀錄。現場拆封檢視相同品項產品未發現異物，並抽驗產品1件，將待檢驗結果依法辦理。

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關鍵字：

標籤:冷凍草莓蟲害事件高雄衛生食品安全好市多

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