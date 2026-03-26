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柯文哲遭重判17年　黃瀞瑩：全台人民對司法失去信心

▲▼ 京華城案一審宣判,柯文哲 。（圖／記者徐文彬攝）

▲京華城案一審宣判，柯文哲到庭。（圖／記者徐文彬攝）

記者陳家祥／台北報導

前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲因涉京華城違法容積獎勵等4案，台北地方法院今（26日）宣判，合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。對此，民眾黨台北市議員黃瀞瑩說，今日判決結果讓全台灣人民對司法失去信心，過去一年開庭過程中，不斷看見檢察官捏造謊言、不正訊問逼人認罪，「司法不該成為執政黨的政治工具，更不該成為打壓異己的手段」。

柯文哲因京華城土地違法容積獎勵案、政治獻金公益侵占案、挪用眾望基金會支付競總員工薪資背信案、柯文哲政治獻金專戶申報不實案等案，遭檢方求刑28年6月，過程歷經2年攻防戰，台北地院今一審宣判，判處合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。

黃瀞瑩表示，京華城案子從1年前講到現在，經過議會調查小組結果，各界可看到完全沒具體事證，檢方也提不出所謂1500的相關證據，「對於今日判決結果，全台灣人民對司法失去信心，圖利罪也讓未來北市公務員更難做事，未來也不會看到公務員有任何突破或創新作為，令人遺憾」。

黃瀞瑩強調，過去一年在開庭的過程中，不斷看見檢察官只有捏造的謊言、故事，以不正訊問的方式逼人認罪，甚至追殺本案的檢察官全數升官，司法不該成為執政黨的政治工具，更不該成為打壓異己的手段。

同黨議員林珍羽也說，在藍綠惡鬥的政治生態下，柯文哲案是否得到真正公正、獨立的審判？司法機關有責任給出更完整、更具說服力的交代。呼籲司法機關應回應社會對本案的種種疑問，司法若無法說服人民，就無法成為社會最後的信任防線。
 

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