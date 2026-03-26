柯文哲被判17年牢　王鴻薇：讓白支持者不再對民進黨有幻想

▲京華城案一審宣判柯文哲遭重判。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

台北地院今（26日）審理京華城容積獎勵案、民眾黨政治獻金公益侵占等案，就民眾黨創黨主席柯文哲部分，判處合併應執行有期徒刑17年、褫奪公權6年，以致依法柯將無法參選正副總統。對此，國民黨立委王鴻薇說，現階段政治面來看，有助於藍白合，因為民眾黨支持者或民意代表，一定很難接受這樣的結果，也讓他們不需要再對民進黨有什麼幻想，等於把這化為一個力量，大家共同贏得2026、2028，這對藍白兩黨的支持者來講是共同目標。

柯文哲捲入京華城等弊案，被依違背職務收賄罪、圖利罪、公益侵占罪、背信罪共4項罪名起訴，檢方求刑28年6月。台北地院25日一審宣判，京華城土地違法容積獎勵案，涉犯違背職務收受賄賂罪嫌13年6月，褫奪公權6年；政治獻金公益侵占案，依2個公益侵占罪，分別判處有期徒刑6年、有期徒刑3年6月；挪用眾望基金會支付競總員工薪資背信案，依背信罪判處有期徒刑2年6月，以上合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。

根據《總統副總統選舉罷免法》，為「受死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之判決尚未確定」，「不得登記」為總統、副總統候選人，意即只要一審或二審判柯10年以上，即使仍可上訴、尚未定讞，被告仍不能登記參選正副總統。

對此，王鴻薇向《ETtoday新聞雲》表示，這項判決結果，會讓柯文哲或民眾黨支持者認為政治干預很深，但基於司法獨立，未來是漫長的路。她認為，現階段政治面來看，有助於藍白合，因為民眾黨支持者或民意代表，一定很難接受這樣的結果，也讓他們不需要再對民進黨有什麼幻想，等於把這化為一個力量，大家共同贏得2026、2028，這對藍白兩黨的支持者來講是共同目標。