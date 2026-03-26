柯文哲遭判刑17年　網喊扯「判得比詐騙、殺人還重」

▲柯文哲。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲捲入京華城等案，遭北檢起訴並求刑28年6月。今台北地院一審判決出爐，判柯合併應執行17年、褫奪公權6年。對此，網友紛紛表示，「殺人都沒判這麼重了」、「扯爆了…是多害怕柯文哲出來選」、「詐騙集團都可以交保了」。

台北地院26日下午2時30分宣判，判刑結果如下：

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．京華城土地違法容積獎勵案：涉犯違背職務收受賄賂罪嫌13年6月，褫奪公權6年。

．政治獻金公益侵占案：2個公益侵占罪。分別判處有期徒刑6年、有期徒刑3年6月。

．挪用眾望基金會支付競總員工薪資背信案：背信罪，判處有期徒刑2年6月。

以上合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。

一審判決結果出爐，「ETtoday新聞雲」網友紛紛留言表示，「為了不讓他選總統。綠黨真的很怕」、「妥妥的政治迫害」、「完美體現了，不要得罪朝廷」、「『褫奪公權』才是重點」、「看來真的很怕柯，一堆貪汙破億跑掉的，都沒判成這樣」、「怕選不贏，真的怕」、「就是要阿北關成阿祖」。

不少網友認為，「可憐，太子集團都可以交保，柯文哲就算貪污賺得也沒他們多，但卻判得比詐騙集團還重」、「這是要忘死裡打的節奏？殺人犯有判哪麼重嗎？」「剴剴保母也才18年，虐殺欸」、「殺人都沒判這麼重了，人命真不值錢」、「判得比詐騙集團還重，厲害了」。也有網友滿意結果，「關一關不要出來亂比較好」、「好好的醫生不當，自作自受」、「貪污就進去關」。