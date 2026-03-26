柯P被判17年！胡采蘋曝觀戰重點「竟是他的笑容」　網炸鍋了

記者劉維榛／綜合報導

京華城案一審判決出爐，前台北市長柯文哲遭判有期徒刑17年、褫奪公權6年。對此，財經網美胡采蘋發文，認為今日觀戰重點就是「黃國昌的笑容」，看直播時也發現應曉薇、沈慶京進場的「小草加油聲」差異點。引發網友「快笑死我了，重點是加油聲分貝數」、「今天有人會暗爽得內傷」。

台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲捲入京華城等案，遭北檢起訴並求刑28年6月。今台北地院一審判決出爐，判柯合併應執行17年、褫奪公權6年；應曉薇15年6月、褫奪公權6年；沈慶京10年、併科罰金2000萬、褫奪公權5年；彭振聲圖利罪2年、褫奪公權3年，獲緩刑3年；另吳順民、張志澄則獲無罪，成為目前京華城案唯二一審獲無罪判決的被告。

對此，胡采蘋在臉書發文表示，看到柯文哲被判17年、應曉薇遭判15年6個月、沈慶京則是遭判10年有期徒刑，反而認為今日觀戰重點，就是「黃國昌的笑容」。

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▲胡采蘋認為今日觀戰重點是「黃國昌的笑容」。（圖／記者徐文彬攝）



另外，判決前夕的氛圍與進場畫面，讓胡采蘋也感到耐人尋味，「應曉薇進場的時候，小草大喊曉薇加油，沈慶京進場時，小草大喊小沈加油，小沈的加油聲比曉薇大很多，只差沒有喊清清白白去跳舞！」

文章曝光後，引發網友熱議「快笑死我了，重點是加油聲分貝數」、「今天有人會暗爽得內傷」、「太輕了，這麼大金額的案子，而且還是擔任市長公職任內，完全沒有加重處罰」、「二審會減刑啦哪次不是這樣」、「觀戰重點無誤」、「難怪昨天小沈高興到起來跳舞」。