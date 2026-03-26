相信柯文哲的清廉！小草喊「司法已死」：民進黨真的想被下架了

▲柯文哲 。（圖／記者徐文彬攝）

記者曾筠淇／綜合報導

前台北市長柯文哲因京華城土地違法容積獎勵案、政治獻金公益侵占案、挪用眾望基金會支付競總員工薪資背信案、柯文哲政治獻金專戶申報不實案等3大案，遭檢方以4罪起訴，台北地院今一審宣判，判處合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。新竹市副市長邱臣遠坦言心情沉重，「在最終定讞之前，我們不會放棄任何爭取清白的機會」。

柯文哲被判刑17年、褫奪公權6年

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台北地院26日下午2時30分宣判，判刑結果如下：

．京華城土地違法容積獎勵案：涉犯違背職務收受賄賂罪嫌13年6月，褫奪公權6年。

．政治獻金公益侵占案：2個公益侵占罪。分別判處有期徒刑6年、有期徒刑3年6月。

．挪用眾望基金會支付競總員工薪資背信案：背信罪，判處有期徒刑2年6月。

以上合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。

邱臣遠心情沉重，不放棄爭取清白的機會

針對一審判決結果，邱臣遠在臉書上表示，「重判17年並褫奪公權6年，我的心情非常沉重，相信這也是許多支持者此刻共同的感受。」他們始終相信柯文哲的清廉，以及推動改革的初心，對於判決中有許多爭點和落差，後續將透過上訴程序持續釐清，「在最終定讞之前，我們不會放棄任何爭取清白的機會」。

邱臣遠繼續說道，這段時間以來，社會充滿各種聲音和壓力，讓很多人感到不安，「我想強調，司法是國家的最後一道防線，應回歸證據與制度本身，維持社會對公平正義的信任」。

邱臣遠強調，台灣民眾黨以堅持理性、務實、科學的價值，走出藍綠框架，這條路不會因為任何挑戰而停止，所以「請大家冷靜、堅定。越是關鍵時刻，我們越要站穩腳步、彼此陪伴」。這不是個人挑戰，而是價值的考驗，「我們會繼續走下去，也請大家一起堅定信念穩穩地走！」

貼文底下，也有不少網友直呼，「永遠支持柯文哲」、「看來民進黨真的是想被下架了」、「太誇張了！根本是抹黑」、「超好笑的判決，找不到犯罪證據就能判這麼重，反而罪證確鑿的沒啥事」、「真的無法接受」、「司法已死」。