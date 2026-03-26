快訊／一審宣判後開強制處分庭！柯文哲強調不逃亡　請求法官降保

▲京華城案一審宣判，柯文哲到庭聽判 。（圖／記者徐文彬攝）

記者劉昌松、黃哲民、莊智勝／台北報導

台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲京華城一案，一審獲判17年、褫奪公權6年；應曉薇15年6月、褫奪公權6年；沈慶京10年、併科罰金2000萬、褫奪公權5年；彭振聲圖利罪2年、褫奪公權3年，獲緩刑3年；李文宗合併執行4年6月。隨後北院針對柯文哲等人召開強制處分庭，重新評估保釋條件，柯當庭承諾自己不會逃亡，沒必要繼續佩戴電子腳鐐，請求法官降保。

開庭訊問時，公訴主任檢察官林俊廷認為，今日一審做出有罪判決，且行度非輕，將來仍有上訴審與刑罰執行程序，原本保釋理由與必要性仍存在，請至少維持原有保釋條件。

柯文哲則當庭承諾，強調自己一定不會逃亡，沒必要繼續佩戴電子腳鐐，也不用限制住居，7000萬交保金是向媽媽、妹妹借的，詢問是否可以降保？

律師鄭深元則認為，柯無逃亡與勾串之虞，一審判刑遠比檢方求處28年6月低很多，無逃亡之虞。律師陸正義也表示，柯歷次準時出庭，科控按時報到，遵守合議庭裁定，想去日本參加兒子畢業典禮也有聲請，沒逃亡動機，先前籌7000萬交保金很勉強，檢方也建議維持原有保釋條件，故請不加保。

律師蕭奕弘指出，柯身為政治人物，承載眾多支持者期待，肩負政黨發展，絕無棄保可能，並請考量一審判刑與起訴求刑相差甚多，准予降保。

李文宗也在庭訊中表示，過去8個月佩戴電子腳鐐，多次半夜接獲來電查勤，對身體影響很大，單純希望不要繼續如何科控，至少解除電子腳鐐。此外，交保金2000萬之中，向友借款500萬到1000萬，今判收賄無罪，希望可以降保，將部分款項先歸還友人。

李文宗律師唐于智指出，李已無勾串滅證之虞，老母、妻子與孫子都在國內，海外無資產，自身年事已高，不可能偷渡，無逃亡可能，希望解除全部強制處分，至於審判長詢問願不願意加保，取代電子腳鐐，李文宗最多只能再提出100萬元。

京華城案11名被告一審刑期：

柯文哲

違背職務收賄罪13年6月、公益侵占罪判處2年、公益侵占罪判處3年6月、背信罪判處2年6月，合併執行17年，褫奪公權6年。

沈慶京

圖利罪判處10年，併科罰金2000萬元，褫奪公權5年。

應曉薇

違背職務收賄罪判處14年、洗錢罪判處3年，合併執行15年6月，併科罰金1000萬元，褫奪公權6年。

李文宗

違背職務收賄罪無罪、公益侵占罪判處3年2月、背信罪判處2年6月，合併執行4年6月。

彭振聲

圖利罪，判處2年，褫奪公權3年，緩刑3年。

黃景茂

圖利罪，判處6年6月，褫奪公權6年。

邵琇珮

圖利罪，判處1年3月，緩刑3年。

吳順民

無罪。

李文娟

公益侵占罪判處2年、不實會計憑證罪判處8月，合併執行2年4月。

張志澄

無罪。

端木正

涉業務上登載不實文書罪，判處1年。