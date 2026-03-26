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入住飯店旅館別急著打開行李　醫師提醒「自保第一步」避免臭蟲帶回家

▲▼飯店，飯店客房，退房，查房，客房清潔。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲飯店房間示意圖。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

外出旅遊入住飯店、旅館，多數人習慣一進房間就立刻打開行李箱整理，但注意了，這樣做很可能一不小心就把「不速之客」帶回家，過去像是日本、南韓及歐洲等地都曾爆發「臭蟲（床蝨）」災情，多位醫師就提醒，進房後千萬別急著開箱，第一件事應是確認房內是否有臭蟲活動跡象。

即使房間看起來乾淨整齊，也不代表真的沒有臭蟲，尤其床墊、縫線或家具角落，都是容易藏匿的地方。根據外電《HuffPost》報導，紐約皮膚科醫師Brianna Olamiju表示，她進入飯店房間時，通常會先將行李放在門口，並快速檢查房內是否有臭蟲跡象，因為這些體型微小的害蟲，可能潛藏在潔白的床單底下。

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由於臭蟲不擅長在平滑表面爬行，內科醫師Kefah Al-Ramahi建議，進房後先把行李放在浴缸或磁磚地面，再用手電筒仔細檢查床墊接縫、床頭板與家具，查看是否有蟲體或深色污漬。

Brown Dermatology莫氏顯微手術與皮膚外科主任Tiffany Libby表示，臭蟲成蟲約為蘋果籽大小，肉眼可見，但更常見的是黑色糞點、脫落外殼或床單上不明原因的小血跡。這些「線索」多出現在床墊縫線、邊緣與角落，也可能藏在插座內、鬆脫的壁紙下方，或牆壁與天花板的交界處。

報導指出，臭蟲多在夜間活動，白天較不易察覺，因此除了入住時檢查，建議晚上再進行一次確認。若在房間內發現臭蟲跡象，Tiffany Libby建議應要求更換距離較遠的房間，避免選擇相鄰或上下樓層房型，必要時可考慮更換飯店。

若懷疑遭臭蟲叮咬或曾接觸臭蟲，應先淋浴並立即更換衣物，衣物儘快清洗並烘乾，其中「高溫烘乾」是關鍵，因為單純清洗未必能殺死臭蟲或蟲卵。行李則應裝入塑膠袋密封，返家後先放置於車庫或戶外空間，再以吸塵器徹底清理行李箱或包包，特別是拉鍊、縫線與口袋處，可用酒精擦拭表面，完成清潔後再帶入室內。

臭蟲通常在夜間吸血，每週約一至兩次，叮咬後常出現直徑約2至5毫米的紅色腫塊，並呈現「早餐、午餐、晚餐」的排列，也就是三個以上呈一直線分布的叮咬痕跡。常見症狀包括搔癢、紅疹、灼熱感、水泡及輕微疼痛與不適。部分民眾可能出現較嚴重的過敏反應，如蕁麻疹，甚至過敏性休克。

此外，叮咬反應可能延遲1至3天才出現，與蚊子叮咬分布較隨機且1至2天內改善不同。Brianna Olamiju提到，可用冷濕毛巾敷在患處，並使用外用類固醇藥膏及口服抗組織胺止癢，避免抓癢，以降低感染或留疤風險。若傷口出現感染，或叮咬症狀持續數週未改善，應儘速就醫，由專業醫師進一步評估與治療。

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