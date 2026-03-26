中彰投機車考照補助補貼創新高　南投限額600名學費全免

▲南投縣政府過去贈送安全帽鼓勵民眾上駕訓班、考機車駕照。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

機車駕照不僅是重要的生活技能證照，也是多數人送給自己的18歲成年禮；臺中區監理所表示，即日起報名機車駕訓班並考取駕照、參加相關訓練，可享交通部提供全國5萬9500名、每人最高2500元訓練補助，中彰投三縣(市)政府也加碼補助745萬元，合計5400人，中央與地方同步攜手提升整體交通安全。

臺中區監理所偕同臺中市、彰化縣及南投縣政府今日於南投市大榮駕訓班舉行記者會，宣布115年機車駕訓補助及疊加補助計畫。

臺中區監理所所長楊聰賢指出，交通部提供全國5萬9500名、每人1300元機車考照訓練補助，如再參加「機車駕訓2.0」安駕訓練或「機車駕訓3.0」道路訓練，最高可累加至2500元；臺中市交通局今年也延續辦理機車駕訓補助，提供每人1500元補助，政策預算提升至525萬元、預計3500人受惠，補助金額及名額均為六都最多，彰化縣政府今年則提供機車駕訓疊加補助1000元，預計1000名縣民受惠。

南投縣政府表示，今年加碼補助提高至120萬元，分兩階段辦理：第一階段自1月起提供600名、每人補助1500元，第二階段預計4月起提供300名、每人補助1000元；另「南投縣汽車駕駛人訓練班聯誼會」也提供加碼補助600名、每人800元，加上交部和縣府補助，等同可有600名縣民享有機車駕訓課程全額免訓練費，創全國先例。

依交通部公路局統計，接受機車駕訓者相較未受訓者，違規風險降低59%，肇事風險降低36%，中彰投地區114年參加機車駕訓班人數達1萬5223人，較113年8043人大幅成長逾89%，同期機車事故死亡人數也減少9.8%的37人，受傷人數減少2.8%的2993人；臺中區監理所呼籲有意參加機車駕訓之民眾儘速報名，相關補助及駕訓班資訊，請至該所官網機車駕訓補助專區（https://tmv.thb.gov.tw/cp.aspx?n=12278），或洽各地駕訓班查詢。