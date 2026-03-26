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美國陸軍大缺人！「有大麻前科」也可入伍　募兵門檻放寬到42歲

▲▼美國陸軍特種部隊。（圖／翻攝自美國特種部隊官網army.mil）

▲美國陸軍放寬募兵門檻。（圖／翻攝自美國特種部隊官網army.mil）

記者王佩翊／編譯

美國陸軍公佈最新招募規定，正式將入伍年齡上限從原先的35歲放寬至42歲，同時大幅鬆綁對於「大麻前科」的入伍限制，試圖藉此緩解近年的募兵缺口。根據統計，美國陸軍2022年的徵兵目標完成率較預期低25%，

入伍年齡天花板上修 42歲大叔也能報名

根據最新美軍條例，凡年齡在42歲以下的民眾，現在皆可申請加入美國陸軍、陸軍國民警衛隊以及陸軍預備役。這項變動將原先35歲的門檻一舉提高，使陸軍的招募標準與海軍、空軍更趨一致。

事實上，美國陸軍在2022年僅達成招募目標的75%，缺口高達25%。儘管軍方積極吸引Z世代青年，但數據顯示新兵的平均年齡正持續上升。蘭德公司（Rand Corp）分析師更指出，年長的新兵通常「素質更高、更專注且更有動力」，且能更快準備好進入基礎訓練。

大麻前科不再是阻礙 廢除特殊審查制度

除了年齡鬆綁，美軍也撤銷了針對曾持有大麻或吸食器具（如水煙筒、菸斗、湯匙等）而被定罪的入伍門檻。過去若有相關前科，募兵對象必須等待長達24個月才能入伍，且需獲得五角大廈官員的特別批准（Special Waiver）並通過藥檢。

美國陸軍人事准入主管奇普曼（Angela Chipman）坦言，軍方正在尋找具有技術背景的成熟受眾，「我們需要具備極高技術能力的准尉，而這些人才將來自這些募兵階層。」

美伊戰爭燒不完 國會加碼2000億美金預算

這項政策變動正值美伊戰爭關鍵時刻。儘管總統川普聲稱戰爭已經「獲勝」，但五角大廈近日仍調動約2000名傘兵與4500名海軍陸戰隊前往該地區支援。

目前美國國會已被要求為伊朗衝突追加2000億美元（約新台幣6.3兆元）的經費，這使得本已超過9000億美元（約新台幣29兆元）的五角大廈年度預算規模再度創下驚人數字。

 
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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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