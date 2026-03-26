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高樓火警怎麼救？南消第七大隊實兵演練　強化高層搶救戰力

▲台南消防第七大隊於上品硯社區辦理高樓火災搶救演練。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南消防第七大隊於上品硯社區辦理高樓火災搶救演練。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為因應台南市高樓建築快速發展，提升消防人員面對高層火災的應變能力，台南市政府消防局第七救災救護大隊於26日在轄內「上品硯社區」辦理高樓火災搶救組合訓練，透過實兵演練強化戰術部署與現場應變機制，全面提升高樓災害搶救效率。

▲台南消防第七大隊於上品硯社區辦理高樓火災搶救演練。（記者林東良翻攝，下同）

消防局指出，本次演練模擬高樓住宅發生火警情境，設計民眾受困、濃煙竄升、水線部署、中繼供水及送水、前進指揮站設置、無線電通訊不中斷及大樓消防設備整合等多項重點科目，全面考驗消防人員在高樓環境下的應變能力。

▲台南消防第七大隊於上品硯社區辦理高樓火災搶救演練。（記者林東良翻攝，下同）

演練中特別針對高樓建築常見的通訊屏蔽問題，運用新配發的同頻中繼台，在現場架設強化無線電通訊品質，確保指揮調度順暢，避免因訊號中斷影響救災效率。同時也實際操作如何將重型救災裝備迅速運送至高樓層，支援第一線搶救人員。

▲台南消防第七大隊於上品硯社區辦理高樓火災搶救演練。（記者林東良翻攝，下同）

第七大隊大隊長石家源表示，高樓火警對消防人員體力、耐力及指揮官戰術運用都是重大考驗，必須善用建築內各項設備與設施，才能在有限時間內有效控制火勢，降低災害損失與人員傷亡。

▲台南消防第七大隊於上品硯社區辦理高樓火災搶救演練。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林指出，高層建築火災常因濃煙產生「煙囪效應」，增加搶救難度，因此持續強化消防人員裝備與訓練，並推動智慧消防整合。同時也呼籲高樓社區管理委員會落實自衛消防編組訓練，強化初期應變能力，才能在火災發生時即時控制，確保住戶安全。

▲台南消防第七大隊於上品硯社區辦理高樓火災搶救演練。（記者林東良翻攝，下同）

消防局強調，未來將持續透過實地演練與設備升級，打造更完善的高樓救災體系，守護市民生命財產安全。

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