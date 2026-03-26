兒童節連假這樣玩！噍吧哖推親子定向闖關　邊玩邊學歷史

▲噍吧哖文化園區推出親子定向闖關活動，讓孩子邊玩邊學歷史。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接兒童節連續假期，台南噍吧哖文化園區將於4月3日至4月6日推出「親子定向闖關體驗活動」，結合歷史教育與戶外探索，邀請親子走入山城場域，在遊戲中認識台南重要歷史事件「噍吧哖事件」，打造寓教於樂的連假新玩法。

台南市文化局長黃雅玲表示，本次活動以「噍吧哖事件」為核心主題，運用定向運動概念設計闖關內容，參與者須依據線索判讀方向、解讀提示，在園區不同角落尋找答案。園區保留舊糖廠招待所歷史空間，環境多變且富有歷史紋理，透過解謎與探索，讓民眾逐步理解當年事件中人們在山林逃亡時的困境與抉擇，使歷史不再只是課本內容，而是可感、可體驗的學習歷程。

台南市立博物館館長何秋蓮指出，活動期間特別推出兒童節限定好康，凡12歲（含）以下孩童入園，憑證即可兌換限量紀念小禮，數量有限、送完為止。希望透過實質回饋，提升親子參與意願，鼓勵家庭走出戶外、走入文化場域，讓孩子在遊戲中培養觀察力與歷史素養。

園區也補充，此次活動將歷史轉化為互動體驗內容，讓不同年齡層都能輕鬆接觸在地故事。無論是解謎闖關、探索場域或親子同遊，都能留下深刻回憶。誠摯邀請全台親子於兒童節連假走訪台南山城，在歡樂氛圍中學習歷史，為假期增添不一樣的文化體驗。