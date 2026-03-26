「香奈兒限量包」只賣16萬　女心動匯款...警一查地址是空屋

▲陳姓女子貪小便宜，網購名牌包包，前往金融機購匯款。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名38歲陳姓女上班族，從網路加入代購名牌包包工作室，對方表示可便宜10萬元代購限量名牌包，且有許多網友留言委託代購，心動的她前往金融機購匯款，警方接獲行員通報疑似民眾遭詐，經到現場了解後，立即連繫台南市當地派出所派員前往查訪，結果該地址是一處社區的空屋，當場讓陳小姐傻眼，立即放棄匯款。

▲警員查證工作室為空屋，當場讓陳小姐傻眼並放棄匯款。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局埔子派出所25日15時許接獲轄區金融機構通報，有民眾疑似遭詐騙欲匯出款項，請員警到場協助瞭解勸導。員警到場詢問，民眾陳女表示在臉書社團加入代購工作室，對方表示原價26萬的香奈兒限量包，可便宜10萬元，等於是6折優惠，讓陳小姐非常心動，於是準備匯款16萬元委託代購。

員警與行員勸導她網路訊息勿輕信，應多做查證，陳女表示，該社團內有許多會員留言委託代購，員警勸導那應是詐騙嫌犯以多個帳號留言自導自演。陳女又說該工作室有留地址在台南市，員警立即連繫當地派出所派員前往查訪，結果該地址是一處社區的空屋，當場讓陳小姐傻眼，立即決定放棄匯款。

詐騙手法日益更新，桃園分局積極查緝詐騙嫌犯，並與轄區金融機構聯手阻詐，本年度迄今已成功攔阻65件詐騙案，金額達新臺幣5千8百萬餘元，警方呼籲民眾勿輕信未經查證之訊息，以免成為詐騙受害人。