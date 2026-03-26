潮玩手機 Nothing Phone (4a)系列登場　台灣大電信獨賣

記者蘇晟彥／台北報導

以時尚外型聞名的倫敦科技品牌Nothing 26日舉辦新品發表會，宣布新一代Nothing Phone(4a)、Phone(4a) Pro 將在4月初於台灣大哥大門市獨家開賣，除了廣受好評的黑、白色外，今年Nothing Phone(4a) 新增藍、粉兩色，Nothing Phone(4a)則多推出粉色，容量配置皆為 12G+256G，售價分別為 14,990元、17,990元。

▼Nothing Phone(4a)系列正式在台上市，由台灣大哥大電信獨賣。（圖／記者蘇晟彥攝，下皆同）

Nothing Phone (4a) Pro 挑戰業界極限 140 倍多重反射式稜鏡系統與金屬潮酷外型

專為極致視覺與攝影體驗而生的 Nothing Phone (4a) Pro，搭載 Sony LYT700c 大尺寸 OIS 主鏡頭與 5000 萬畫素 3.5 倍 OIS 多重反射式稜鏡系統，提供領先業界的 140 倍變焦能力，無論是演唱會捕捉偶像身影或遠距室內和戶外各類拍攝，皆能以無與倫比的清晰度捕捉精彩瞬間。

在顯示與外型設計方面，Phone (4a) Pro 配備 6.83 吋 144Hz AMOLED 螢幕，峰值亮度高達 5000 nits，為 Nothing 迄今最亮的螢幕，確保在戶外強光下仍具備絕佳對比度與流暢度。外觀採用精密工藝打造、厚度僅 7.95mm 的全金屬一體成型機身，搭配升級版 5300mm² VC 均溫板散熱系統，並具備 IP65 防塵防水等級及支援 25 公分水深浸泡 20 分鐘的防護能力，讓手機在重度使用下依舊保持冷卻穩定，完美結合時尚美觀與強悍韌性。此外，機背的 Glyph Matrix 燈效全面升級，由 137 顆 mini-LED 組成，發光面積擴大 57%、亮度更提升 100% 至 3000 nits，讓使用者能透過自訂燈光模式掌握來電與通知，更能打造專屬的個人化玩味設計。

▼Nothing Phone (4a) Pro（左） 機身背面維持一貫「點陣圖」模式，能透過自訂燈光調整出個人化設計。





透明設計再進化！Nothing Phone (4a) 以 Glyph 光效與 AI 影像打造個性化創作體驗

同步推出的 Phone (4a) 延續 Nothing 標誌性的透明設計美學，並透過全新的 Glyph Bar 光效介面，以 63 顆 mini-LED 組成，提供高達 3500 nits 的純淨均勻照明，比 Phone (3a) 的 Glyph Interface 亮度提升 40%，更精準呈現燈光資訊提示，讓使用者在不翻轉手機的情況下也能掌握通知與系統狀態。

影像方面，Phone (4a) 同樣搭載 5000 萬畫素主鏡頭、多重反射式稜鏡系統與多功能的 Sony 超廣角鏡頭，提供最高 70 倍變焦能力，無論是廣角風景、人像拍攝或遠距細節都能輕鬆捕捉。透過 Nothing 自家 TrueLens Engine 4 計算攝影技術，結合 AI 演算與 Ultra XDR 技術，能在高反差環境下呈現更自然的光影層次，同時支援動態照片（Motion Photos）與 AI 照片橡皮擦等功能，讓使用者能更自由地進行創意影像創作。

本次新品 Phone (4a) 系列雙機皆搭載最新 Qualcomm Snapdragon 7 系列處理器（Phone (4a) Pro 搭載 7 Gen 4，Phone (4a) 搭載 7s Gen 4）。軟體更搭載基於 Android 16 的 Nothing OS 4.1，深度整合 Nothing AI 驅動的 Essential 工具， Essential Search 透過關鍵字提供跨應用程式的即時資訊存取、Essential Memory 根據您的活動與儲存的記憶個人化結果，大幅提升使用者的日常操作與創作效率。

Nothing Phone (4a) 共推出黑/白/藍/粉四色，建議售價為新台幣 $14,990 元；Phone (4a) Pro 共推出黑/銀/粉三色，建議售價為新台幣 $17,990 元，兩款皆提供 12GB + 256GB 容量配置，預計四月初由台灣大哥大電信獨賣。