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柯文哲遭判17年！他轟「為何不開法庭直播」　網：越掩蓋越有問題

▲▼ 京華城案一審宣判,柯文哲 。（圖／記者徐文彬攝）

▲柯文哲抵達北院聽判。（圖／記者徐文彬攝）

記者劉維榛／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲在台北市長任期內涉京華城案，被依違背職務收賄罪、圖利罪、公益侵占罪、背信罪共四項罪名起訴，一審判決結果出爐，被判處應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。稍早，胸腔科醫師蘇一峰開轟，為什麼不法庭直播？直言「被告都不怕，司法在怕什麼？」文章一出，網友則直嘆、「越是掩蓋越有問題」。

蘇一峰在臉書表示，若如部分輿論所稱「貪污證據確鑿」，為何不乾脆開放法庭直播，讓全民一同檢視審理過程，更直言「柯文哲被告都不怕了！台灣的司法體系在怕什麼？」

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不僅如此，蘇一峰開酸，「中國都法庭直播了！執政黨說司法很脆弱？全民也在看，讓大家看清楚不是很好嗎？」

底下網友熱議，「因為台灣的司法經不起考驗…很黑」、「都是這種手法，越是掩蓋越有問題」、「這不是司法案件，是政治案件」、「北檢已經是笑話了」、「我猜最後會剪片，沒有完整版」、「有人會自己脫褲子給大家看嗎」。

台北地院26日下午2時30分宣判，判刑結果如下：

．京華城土地違法容積獎勵案：涉犯違背職務收受賄賂罪嫌13年6月，褫奪公權6年。

．政治獻金公益侵占案：2個公益侵占罪。分別判處有期徒刑6年、有期徒刑3年6月。

．挪用眾望基金會支付競總員工薪資背信案：背信罪，判處有期徒刑2年6月。

以上合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。

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