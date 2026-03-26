李四川稱國影2期沒進展　綠委酸：拿錯誤時序「膨風講古」愈講愈漏氣

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／立委林楚茵國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨新北市長參選人李四川日前批評，國影2期新北已等6年，從未聽聞中央要建設2期。民進黨立委林楚茵今（26日）酸，李四川2020年10月根本不能參加行政院會，還說中央不幫忙，根本當場穿幫；李四川想當新北市長卻不做功課，拿錯誤時序賣弄當年經驗，結果只是膨風講古，愈講愈漏氣。

李四川日前表示，從2021年到現在，國影2期新北已等6年，過去無論在高雄或台北參加多次行政院會議，包括行政院前院長蘇貞昌在任期間，從未聽聞中央要建設2期。如果今年底仍沒有進展，中央不興建，就由他來興建。

對此，林楚茵今（26日）表示，中央早有作為，李四川講古瞎掰話當年。2020年10月，李四川根本不能參加行政院會，卻還說中央不幫忙，根本當場穿幫。

林楚茵指出，行政院宣布協助國影二期時，李四川早已離開高雄市府、回到民間，直到2022年12月才出任台北市副市長。

林楚茵酸，現在想選新北市長，卻連國影二期的基本時序都搞錯。看來，「李四川真的跟新北hen不熟！」想當新北市長卻不做功課，拿錯誤時序賣弄當年經驗，結果只是膨風講古，愈講愈漏氣。