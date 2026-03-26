再多觀光客也救不了日本經濟？吳淡如點致命關鍵：2產業岌岌可危

▲吳淡如直擊心齋橋人潮，發文分析為何觀光熱潮恐救不了日本經濟。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

知名作家吳淡如近日在日本大阪展開「特訓式」旅遊，單日步行超過28公里，並近距離觀察心齋橋人山人海的盛況。儘管現場摩肩擦踵、觀光消費屢創新高，但吳淡如卻在臉書發表深度見解，直言：「再多觀光客也救不了日本經濟」。她從生產力、產業結構及社會現況出發，揭開日本看似繁榮的觀光背後，難以扭轉的五大經濟困局。

心齋橋人海背後的真相：觀光熱潮非「強心針」

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吳淡如提到，即便陸客減少，台灣、歐洲及東南亞的遊客依舊擠爆心齋橋，日本儼然成為全球最佳旅遊地。然而，她觀察到觀光業本質上的限制：旅遊業屬於勞動力密集型的服務業，生產力提升速度遠低於製造業。

由於觀光服務難以像軟體或汽車產業透過自動化大規模複製，企業為了維持競爭力，往往依賴大量低薪兼職勞工。這導致即便遊客再多，從業者的薪資成長依然有限，難以帶動國內整體消費升級。

製造業衰退才是核心：觀光補不了「科技缺口」

「製造業的衰退，才是日本的最大問題。」吳淡如指出，日本經濟長期存在「外向型製造業」與「內向型服務業」的巨大二元落差。過去支撐日本的支柱如汽車（如Honda近期的虧損）、電子產業，如今在時代浪潮中岌岌可危。

她強調，觀光業帶來的點狀收益，根本無法彌補核心技術與產業創新外流所留下的巨大黑洞。觀光業只能讓大城市看起來很有活力，卻無法替代「技術創新」這個經濟引擎。

致命的缺工與城鄉差距：有客無力接的窘境

日本面臨最致命的問題在於勞動力短缺。吳淡如觀察到，旅遊業興旺導致人力需求暴增，服務業卻面臨嚴重的「缺工荒」，甚至出現「有客無力接」的情況。

此外，觀光收益高度集中在東京、大阪、京都等明星城市，廣大鄉村地區面臨基礎設施老化、人口流失，觀光帶來的微薄收入對於龐大的醫療與養老支出來說，僅是杯水車薪。

日圓貶值的副作用：輸出廉價服務，人民實質購買力下降

遊客瘋日本，很大程度受惠於弱勢日圓。吳淡如犀利指出，這本質上是在「輸出廉價服務」。雖然觀光客開心買單，但日圓貶值導致進口能源與食品成本飆升，日本國內民眾的實質購買力反而縮水。

這種落差也引發了嚴重的「觀光公害」（Overtourism），大城市居民不僅要忍受物價上漲，還要面對生活品質惡化與安靜環境不再，導致地方對於觀光客的熱潮出現反彈。



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