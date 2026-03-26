快訊／靠跳舞復健！沈慶京未坐輪椅現身　到庭聽京華城案一審判決

記者黃彥傑、劉人豪／台北報導

台灣民眾黨創黨主席柯文哲被控涉犯京華城等案，台北地院一審今（26日）下午2點半宣判，並命柯文哲、威京集團主席沈慶京 、台北市議員應曉薇應曉薇，與柯文哲前競選辦公室財務長李文宗4名被告須到庭聆判。今下午1時15分左右，沈慶京未坐輪椅現身台北地院。

▲京華城案今日一審宣判，沈慶京稍早抵達北院。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

沈慶京日前指出，走150公尺二條腿就酸痛的走不動，專家說跟著音樂跳舞是最好的復健，於是靠跳舞來運動，希望可以恢復羈押以前的腳力。