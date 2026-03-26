　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／靠跳舞復健！沈慶京未坐輪椅現身　到庭聽京華城案一審判決

記者黃彥傑、劉人豪／台北報導

台灣民眾黨創黨主席柯文哲被控涉犯京華城等案，台北地院一審今（26日）下午2點半宣判，並命柯文哲、威京集團主席沈慶京 、台北市議員應曉薇應曉薇，與柯文哲前競選辦公室財務長李文宗4名被告須到庭聆判。今下午1時15分左右，沈慶京未坐輪椅現身台北地院。

▲京華城案今日一審宣判，沈慶京稍早抵達北院。（圖／記者黃彥傑攝）

▲京華城案今日一審宣判，沈慶京稍早抵達北院。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

沈慶京日前指出，走150公尺二條腿就酸痛的走不動，專家說跟著音樂跳舞是最好的復健，於是靠跳舞來運動，希望可以恢復羈押以前的腳力。

▲京華城案今日一審宣判，沈慶京稍早抵達北院。（圖／記者黃彥傑攝）

▲京華城案今日一審宣判，應曉薇稍早抵達北院。（圖／記者黃彥傑攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
474 1 9781 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／柯文哲遭判17年　褫奪公權6年
快訊／靠跳舞復健！沈慶京未坐輪椅現身
快訊／應曉薇面帶微笑現身　正妹女兒陪同
快訊／柯文哲來了！　抵達北院聽判
LIVE／柯文哲一審宣判　最新現場曝
陽光男當兵「智力退化剩2歲」　母證實兒離世

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

快訊／靠跳舞復健！沈慶京未坐輪椅現身　到庭聽京華城案一審判決

快訊／來了！京華城案一審將宣判　柯文哲抵達北院聽判

快訊／京華城案將宣判！應曉薇面帶微笑現身　正妹女兒陪同

國道沒正確繫安全帶挨罰3千　男稱「肺病不適」求翻盤遭打臉

LIVE／柯文哲一審宣判！北院諭知4人到庭聽判　最新現場曝

應訊走人被逮捕到出庭摔水瓶　京華城案2年柯文哲情緒變化全紀錄

盼不到奇蹟！陽光男當兵被霸凌「智力退化剩2歲」　母證實兒離世

引爆京華城弊案！綜橫商場「威京小沈」成多病纏身輪椅病翁

小草北院外集結聲援！他胸前14字刺「KP」　高呼：柯文哲清清白白

A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

德國總統罕見開砲！　批川普打伊朗是「災難性錯誤」

Fubon Angels成員亮相！韓籍5女神中文問好圈粉

柯文哲宣判倒數！　求刑28.5年「總統夢碎」？　判超過這數字政治生命終結

李珠珢哭了！親吐原因「太久沒見大家」　中文告白粉絲：我愛你們

五月天開放免費看彩排「又在開車」　阿信含糊發音：有點像周杰倫XD

快訊／柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

快訊／靠跳舞復健！沈慶京未坐輪椅現身　到庭聽京華城案一審判決

快訊／來了！京華城案一審將宣判　柯文哲抵達北院聽判

快訊／京華城案將宣判！應曉薇面帶微笑現身　正妹女兒陪同

國道沒正確繫安全帶挨罰3千　男稱「肺病不適」求翻盤遭打臉

LIVE／柯文哲一審宣判！北院諭知4人到庭聽判　最新現場曝

應訊走人被逮捕到出庭摔水瓶　京華城案2年柯文哲情緒變化全紀錄

盼不到奇蹟！陽光男當兵被霸凌「智力退化剩2歲」　母證實兒離世

引爆京華城弊案！綜橫商場「威京小沈」成多病纏身輪椅病翁

小草北院外集結聲援！他胸前14字刺「KP」　高呼：柯文哲清清白白

柯文哲一審遭判處17年有期徒刑（檢方求刑28年），對這項結果您認為？

美光收購力積電銅鑼廠今揭牌　預計招募千人

夏和熙愛犬病危收醫生通知！「奇蹟康復」樂觀看待：多活一天都是賺到

《快打旋風》比賽爆紅！限40歲以上獎品「血壓計」　報名速額滿

快訊／柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

汽車考照3/31起新增3項目　違規累犯「矯正防制班」同步上路

李四川稱國影2期沒進展　綠委酸：拿錯誤時序「膨風講古」愈講愈漏氣

訪問／AI戰勝韓星！　大咖美聲歌手爽快認：比唱歌實力，我會輸

高鐵迎接N700ST新世代列車　燕巢總機廠擴建今動工

快訊／靠跳舞復健！沈慶京未坐輪椅現身　到庭聽京華城案一審判決

社會熱門新聞

國道追撞兒科名醫送命　病患5星悼念

前美食節目主持人上廁所一半猝死

柯文哲京華城案將宣判　檢認定「4大罪狀」一次看

2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝

老公日本出差激戰翻譯女「機拐聲好害羞」　孕妻氣炸早產

柯文哲今宣判！　若判10年以上「2028總統夢碎」

兒女目睹母遭砍求死刑　惡父判無期

新北某國中再傳霸凌　女學生遭「逼下跪搧耳光」

林秉文被柬埔寨嚴打！　1原因讓台灣角頭捶心肝

林秉文被殺原因起底！　竟跟「洗米華」有關

獨／賓士阿志猴肇事　唾液快篩陽慘了

LIVE／柯文哲一審宣判！北院最新現場曝

即／彰化綠營女悍將涉貪遭起訴　檢求刑9年半

男女電梯裡吵架還抽菸　成大學生慘被痛毆

更多熱門

相關新聞

即／來了！京華城案一審將宣判　柯文哲抵達北院聽判

即／來了！京華城案一審將宣判　柯文哲抵達北院聽判

前民眾黨主席柯文哲捲入京華城等案，被依違背職務收賄罪、圖利罪、公益侵占罪、背信罪共四項罪名起訴，全案歷經將近2年攻防後，今(26日)下午2點30分台北地院將宣判一審結果，備受外界關注，因宣判後將進行強制處分訊問程序，命柯文哲、沈慶京、應曉薇與李文宗4名被告須到庭聆判，稍早在下午2點20分左右，柯文哲面露燦笑現身北院，現場支持者大聲高呼支持。

即／京華城案將宣判　應曉薇面帶微笑現身

即／京華城案將宣判　應曉薇面帶微笑現身

LIVE／柯文哲一審宣判！北院最新現場曝

LIVE／柯文哲一審宣判！北院最新現場曝

小草北院外集結聲援！他胸前14字刺青「KP」

小草北院外集結聲援！他胸前14字刺青「KP」

法官命柯文哲須到庭原因曝　若遭重判恐增加交保金

法官命柯文哲須到庭原因曝　若遭重判恐增加交保金

關鍵字：

京華城案一審判決京華城案京華城柯文哲沈慶京台北地院一審

讀者迴響

熱門新聞

國道追撞兒科名醫送命　病患5星悼念

《星光2》戴安娜「承認已切乳」半變性

前美食節目主持人上廁所一半猝死

快訊／震撼彈！土樹三鶯初選　5連霸議員不敵政二代、美女參選人出線

許維恩抗癌誤PO「露點照」！　友急提醒：快刪

汶萊王子妃產後神采奕奕

實況主年收千萬「竟住在社會住宅」嗆：不爽去檢舉

清明沖4生肖　「13大禁忌」恐衰整年

「酒店界灰姑娘」持毒被捕！　最重恐判死刑

柯文哲京華城案將宣判　檢認定「4大罪狀」一次看

郭正亮直播中突「顏面神經失調」

2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝

揭去年馬英九就「怪怪的」　王炳忠憶3狀況：不像曾見過的他

清明前「雨最大」時間曝　4天連假一次看

「隱形胃殺手」50%台人中鏢！醫示警恐釀癌：4類人快檢查

更多

最夯影音

更多
A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！

A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！
李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面