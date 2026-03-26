全聯高麗菜15元！賣場月底抗漲優惠　愛買牙膏、紙巾買1送1

▲全聯小時達推出生鮮銅板價，高麗菜最低1公斤15元。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

鎖定青年節和月底省錢，全聯、愛買近期同步推出優惠，全聯「小時達」結合折扣碼，限量生鮮銅板價，高麗菜最低15元。愛買則推出3月29日限定「抗漲日」，搭配APP會員回饋，還有多項日用品「買1送1」。

★全聯

「全聯小時達」於3月28日、3月29日推出限時2天優惠，單筆滿1,329元輸入折扣碼【先到鮮送】現折200元，再加碼129元折價券，整體回饋最高約24.7%。

活動期間每日10點推出生鮮限量商品，每品項限量250份，以銅板價帶動搶購熱潮，涵蓋蔬菜、水果與肉品等日常食材，提供短時間內的價格誘因。

3月28日

・高麗菜（約1,000g），特價15元。

・鮮採杏鮑菇（約180g），特價19元。

・吳郭魚－大（430g），特價49元。

・台灣鯛魚排－大（200g），特價65元。

3月29日

・美國ENVY蘋果#64（約250g），特價35元。

・嫣紅番茄－產銷履歷（約450g），特價49元。

・十三香雞胸（130g），特價49元。

・雞小腿6入（330g），特價59元。

另外，即日起至3月31日，全聯也推出平日限定熟食優惠，包括3月26日「滷味拼盤」特價65元、3月27日「油雞胸」特價119元、3月30日「輕食沙拉胸」特價49元、3月31日「海鮮翅煲」特價89元，提供不同時段的補貨選擇。

▲愛買特別鎖定衛生紙、生理用品等，祭出買1送1。（圖／業者提供）

★愛買

愛買量販於3月29日推出限時一天「抗漲日」，全台門市同步開跑。此次主打APP會員滿額回饋，凡下載並註冊完成會員，結帳單筆滿2,000元，可享9折電子現金折價券回饋，單筆最高回饋300元，每人限1次。

面對物價上漲，愛買此次活動也特別鎖定衛生紙、生理用品等剛性需求物資推出優惠，提供消費者在清明連假前提前備貨。即日起至4月7日，指定生理用品單筆消費滿300元現折30元，單筆最高折60元，搭配門市促銷降低日常開銷負擔。

此外，門市同步推出多項民生用品優惠，包含「買1送1」與多件折扣，涵蓋家庭清潔、紙品、個人護理用品：

●家庭清潔

・OMO高效洗衣精系列，買1送1，每瓶99元。

・白蘭動力洗碗精補充包系列，買1送1，每包44元。

・妙管家洗衣球，任2包119元，單包59.5元。

●衛生紙／廚房紙巾

・得意優質抽取式衛生紙，一串24包239元。

・舒爽抽取式衛生紙，一串10包89元。

・倍潔雅秒抽瞬吸抽取式廚房紙巾，買1送1，每串69元。

・舒潔濕式衛生紙家庭包，2串285元，單串142.5元。

●個人護理

・靠得住瞬吸護墊，買1送1，每組64.5元。

・康乃馨御守棉業用系列，買1送1，每包49.5元。

・好自在熊抱安睡褲，任4包168元，每包42元。

・好自在液體衛生棉，任2盒169元，每盒84.5元。

・高露潔抗敏感超微泡牙膏系列，買1送1，每支99元。

・潘婷洗髮露系列，任2瓶349元，每瓶174.5元。