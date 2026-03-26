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塑膠袋缺貨貴3成　環境部推「循環平台」號召民眾捐二手袋

▲▼環境部長彭啓明宣布啟動「袋袋箱傳」韌性計畫，串聯企業與機構捐贈端，零售業與市集需求端，打造「二手袋媒合平台」。（圖／記者許敏溶攝）

▲彭啓明宣布啟動「袋袋箱傳」韌性計畫。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

中東戰火帶動塑膠袋短缺，更傳出上漲3成。環境部長彭啓明今（26日）宣布啟動「袋袋箱傳」韌性計畫，號召全民捐出家裡囤積的閒置紙袋與環保袋，透過媒合平台導流至商圈與市場，並由環境部提供公版圖示免費下載，讓企業、市場及商家能以「低成本」建置循環站，減少對塑膠依賴。

中東戰火帶動油價上漲引發全球供應鏈波動，政府雖啟動機制吸收油價漲幅，但由石化衍生的塑膠包材，包括農用塑膠盒、塑膠袋，近期傳出大漲10%至15%，甚至出現盤商囤積、有錢也買不到的窘境，部分塑膠袋更傳出上漲3成。

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環境部表示，去年8月起在建國假日花市推行「三袋同行，減塑可行」示範計畫，鼓勵民眾捐出二手袋供他人取用。為了強化台灣應對國際衝擊的韌性，今天攜手企業、商圈與市場，宣布擴大推動「袋袋箱傳」二手袋循環計畫，將原本分散在各家庭與企業端的閒置資源進行「資源化管理」。

彭啓明指出，上述計畫核心在於建立一個「數位媒合平台」，鼓勵企業與機構主動登記閒置二手袋資源，為零售業與市集提供二手袋需求，再進行媒合，這不只是傳統的環保行動，更是企業實踐 ESG 的具體場域。且透過建國花市的成功試點，環境部展現如何透過民間與企業的共識，在減少對新塑膠依賴的同時，建立一個穩定、永續且具備社會韌性的循環生態系。

建國花市自治會表示，目前塑膠袋比平常上漲3成，而環境部似乎預知現在塑膠袋會漲價，去年8月起在建國假日花市推行「三袋同行，減塑可行」示範計畫，民眾不塑購物比例，從推動前的1.5%提升至10%，希望今年可以達到20%或30%。

環境部補充說明，「三袋同行，減塑可行」示範計畫獲得包括慈心基金會及企業率先響應，將內部募集的二手袋投入循環。從建國花市民眾不塑購物比例提升到10%，證明了只要提供便利的「循環站」，民眾的減塑意識就能迅速轉化為行動。

▲▼環境部長彭啓明宣布啟動「袋袋箱傳」韌性計畫，串聯企業與機構捐贈端，零售業與市集需求端，打造「二手袋媒合平台」。（圖／記者許敏溶攝）

▲環境部在建國假日花市推行「三袋同行，減塑可行」示範計畫。（圖／記者許敏溶攝）

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