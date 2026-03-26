高鐵迎接N700ST新世代列車　燕巢總機廠擴建今動工

▲高鐵迎接N700ST新世代列車，燕巢總機廠今動土擴建。（圖／台灣高鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台灣高鐵新世代列車N700ST將於7月出廠，為迎接新車和擴大維修能量，燕巢總機廠今（26）日動土擴建。由於高鐵累計旅運人次今年3月突破10億人次，台灣高鐵總經理陳惠裕表示，第一組N700ST將於8月到達台灣，2027年下半年起新車陸續投入營運。

因應未來新車維修需求，高鐵推動多項維修廠房擴建與調整工程，今日於高雄舉行「燕巢總機廠空間調整暨新建綜合廠房與立體停車場統包工程」動土典禮，為新車導入做好準備。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高鐵通車營運將邁入第20年，累計旅運人次更於今年3月突破10億人次。陳惠裕表示，高鐵運量在疫後持續穩定成長，去年全年更一舉突破8200萬人次，再創新高；為提供更好服務，高鐵公司向日本採購的12組新世代列車N700ST，第一組8月即將到達台灣，預計自2027年下半年起，新車陸續投入營運服務。

陳惠裕說明，當新車運行1年至2年後，即會依序執行轉向架檢修與車體大修，確保營運安全。這次燕巢總機廠的空間調整，就是為了因應未來新車檢修需求，希望讓高鐵各種車型安全、穩健地奔馳在台灣西部走廊。

▲高鐵為擴大維修能量，燕巢總機廠擴建工程今動土。（圖／台灣高鐵提供）

陳惠裕強調，這項工程的困難與複雜，在於一方面必須如期、如質完工，同時又不能夠影響到目前燕巢總機廠既定各項維修排程。但儘管如此，工程必須以安全為首要任務，無論是高鐵人員或是協作承商，施工過程都務必特別注意安全。

燕巢總機廠是台灣高鐵列車轉向架檢修、列車大修及新車組裝之核心基地，此次擴建工程以強化維修量能為目標，確保新車隊順利導入、維持高度妥適率，同時檢修700T與N700ST二種車型之需求，以因應未來全車隊大修需求、確保高鐵營運及旅客安全。

台灣高鐵表示，為迎接N700ST列車的加入，正同步推動各項軟硬體與維修量能整備，包括維修及運務人員的訓練、控制系統的修改等，此次燕巢總機廠升級計畫亦為其中一環。未來將進一步針對城際旅運特性，靈活規劃多元停靠模式。