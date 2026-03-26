汽車考照3/31起新增3項目　違規累犯「矯正防制班」同步上路

▲3月31日起針對汽車場考照將增加停讓行人、死角確認及指差確認等3項目。（圖／資料照）

記者周湘芸／台北報導

交通部推動駕照管理新制，3月31日起針對汽車場考照將增加停讓行人、死角確認及指差確認等3項目，另也將同步針對多次重大違規駕駛人實施回訓教育，需自費參加3小時「矯正防制班講習」。

根據統計，2025年考取小型車駕照約24.3萬人，大型車1.6萬人，全台共有216家小型車駕訓班、36家大型車駕訓班。交通部去年公布「駕駛管理三策略」，在駕駛訓練部分，今年3月31日起將針對汽車考照的場內路考增加考驗項目，其中，小型車行經行人穿越道未停讓、未做死角確認；大型車環場繞行起步前、轉彎等未執行指差確認動作，均扣32分出局。

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▲▼3月31日起針對汽車場考照將增加停讓行人、死角確認及指差確認等3項目。（圖／公路局提供）

▲3月31日起針對汽車場考照將增加停讓行人、死角確認及指差確認等3項目。（圖／公路局提供）



公路局指出，新的評分基準及成績紀錄表將於3月31日實施，考試日期為3月31日（含）以後者，將適用新表，考試日期為3月30日（含）以前者，則適用舊表。

另外，公路局分析各車種A1事故10大肇因，針對惡性重大且影響安全違規行為擇定3大類違規作為「矯正防制班」召回講習對象，包含闖紅燈、未依規定減速，及無號誌路口未依路權行駛，3月31日起一般駕駛人一年違規達3次、大車駕駛人一年達2次，均要自費參加3小時矯正防制班講習。

公路局表示，若以2024年違規樣態來看，符合這3樣態違規累犯共有1萬800人，其中，營業車有1400人。依道路交通管理處罰條例規定，未參加講習者可處1800元罰鍰，通知未到超過6個月則可吊扣駕照。

公路局說明，矯正防制班上課內容為「交通法令」、「肇事預防與處理及駕駛道德」及「道路風險辨識課程」，加強道路風險及道路上常見影響心理態樣，強化心理層面輔導，並新增路權分析與安全視距掌握，也加入道路路況辨識及正確使用駕駛輔助系統（ADAS）。

▲3月31日起針對多次重大違規駕駛人需自費參加3小時「矯正防制班講習」。（圖／公路局提供）