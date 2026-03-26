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國道沒正確繫安全帶挨罰3千　男稱「肺病不適」求翻盤遭打臉

▲高雄高等行政法院。（圖／維基百科）

▲高雄高等行政法院。（圖／維基百科）

記者陳崑福／屏東報導

高雄戴姓男子因行駛國道未依規定正確繫安全帶，遭裁罰新臺幣3000元，他不服提起行政訴訟，主張自己因長期肺部疾病，為避免不適才調整安全帶位置，並非未繫安全帶。法院審理認定，駕駛雖有繫帶但未依規定正確使用，且未具醫療證明可免除義務，判決駁回其訴訟。

判決書指出，戴男於2025年6月14日下午駕駛自小客車行經國道3號南向303.8公里處時，遭國道公路警察攔查舉發，違規事由為「未依規定繫安全帶」。經高雄市政府交通局裁決，依《道路交通管理處罰條例》裁罰3000元。

戴男不服主張，自己患有肺部疾病，曾出現咳血與胸悶情況，當時將安全帶繫於腰部以利呼吸順暢，並非完全未繫安全帶，且車輛若未繫帶會發出警示聲響，認為自身並未違規，請求撤銷處分。

不過法院檢視舉發照片發現，戴男胸前並未見安全帶斜跨痕跡，反而在腋下處出現帶狀影像，與其自述「繫於腰部」相符，顯示未依規定正確使用三點式安全帶。法院指出，依法安全帶須橫跨肩部並固定於胸前，僅繫於腰部並不符合規範。

至於健康因素，法院認為戴男雖提出診斷證明，但內容未載明無法繫安全帶或需避免壓迫，且就醫時間與違規時間已有間隔，難以證明當時確實無法依規定使用安全帶。此外，法規明定僅在醫療機構證明無法配戴情況下，始可免除義務。

法院強調，安全帶設計目的在於降低高速行駛時事故傷害，駕駛人應全程正確配戴，並非僅避免警示聲響即可。戴男身為合格駕駛人，理應知悉相關規定，卻未依規定使用，具有過失責任。判決駁回其訴訟，並負擔300元訴訟費用。

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