川普嗨喊「伊朗送大禮」！以色列媒體揭真相：影響有限

▲川普日前吹噓伊朗送上大禮。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普24日吹噓伊朗送上一份價值不菲的「神祕大禮」，引發國際社會高度好奇。《以色列時報》25日揭露，所謂的大禮並非實物，而是德黑蘭近日放行數艘載運石油與天然氣的油輪，平安通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

伊朗送大禮 川普很歡喜

川普24日解釋為何與伊朗繼續談判時說，德黑蘭「昨天做了一件令人驚歎的事，他們送了我們一份禮物……價值連城，今天送到了。」

川普提到，伊朗表明要贈與這份禮物，而且說到做到，「這對我來說代表一件事，那就是我們正與對的人打交道。」不過他拒絕說明細節，僅透露與石油、天然氣及荷莫茲海峽有關。

伊朗展現誠意 實際影響有限

一名阿拉伯外交官與一名美國官員25日則向《以色列時報》證實，川普口中的禮物，就是近日德黑蘭允許多艘油輪安全通行荷莫茲海峽。

美國官員透露，川普政府上周末透過中間人向伊朗傳遞訊息，試探是否可能透過外交途徑解決戰爭時，要求德黑蘭展現誠意。

▼荷莫茲海峽是全球石油與天然氣的航運要道。（圖／CFP）



阿拉伯外交官表示，作為回應，伊朗同意讓數艘與美以無關的油輪安全通過荷莫茲海峽，旨在協助穩定全球能源市場。他坦言，僅放行少數油輪對於長期油價的影響相當有限，但在美以兩國持續攻擊的情況下，伊朗尚未準備好做出更大讓步。

這名阿拉伯官員也指出，這份「大禮」的影響有限，似乎也解釋了為何川普在公開場合避談細節。

白宮回應曝光 同樣避談大禮

被要求發表評論時，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）也未談及伊朗「大禮」的具體內容，僅表示美方正密切監控荷莫茲海峽的航道狀況，目前尚無所有船隻恢復自由通行的確切時間表。

針對戰爭引發的物價波動，李維特強調，隨著川普政府優先推動國內能源生產，一旦對伊朗的軍事行動結束，國內油價將回落至穩定水準。