台灣廣播百年歷史　李季準到石川用聲音刻印時代印記

▲廣播百年「聲」聲不息：從李季準到石川，勾勒台灣跨世紀集體記憶 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

今日適逢3月26日「廣播節」，更是中華民國廣播發展邁入一百週年的歷史性時刻。回溯至民國14年（1925年），北平各界首度透過廣播播送國父演講錄音，開啟了廣播傳播的紀元。百年來，廣播從單向的資訊傳遞，演變為深植人心的情感連結。在此具紀念意義的日子，「廣播一百年」特別致敬兩位劃時代的傳奇：李季準與石川。

被譽為「電台情人」的李季準，以其深沉且富有磁性的嗓音，在《感性時間》中構築了無數聽眾的「心靈避風港」。他將文學與情感揉合於聲音，那句經典開場白不僅撫慰了無數夜歸人，更定義了台灣廣播黃金年代的優雅與浪漫。他是聲音的藝術家，用精緻的詞藻為歷史留下了感性的註腳。

而在台語廣播界，石川先生從業逾半世紀，以幽默且充滿草根生命力的語調，將廣播轉化為與土地最深的情感交流。他關懷弱勢、傳承本土文化，是數位時代中屹立不搖的精神燈塔。

廣播百年，從「用聲音寫歷史」到「用聲音變魔術」，李季準與石川分別以磁性與真誠，編織出台灣人共同的聲音拼圖。即便科技更迭，這份跨越語言與時空的「聲」命力，仍將持續溫暖每一個世代的聽眾。